Чому фікус бенджаміна скидає листя: коли турбуватися не слід

Ви зробили все, щоб ваш фікус бенджаміна почувався добре, але він все одно скидає листя? Не поспішайте позбуватися примхливої рослини.

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Фікуси неймовірно чутливі. Удома вони працюють як справжнісінькі природні датчики, які миттєво реагують на будь-які зміни довкола. І скидання листя – це важливе "повідомлення" про умови у вашій оселі. Видання Interia Kobieta розповіло, на що звернути увагу, якщо ви хочете повернути своїй кімнатній рослини розкішний вигляд.

Про що сигналізує фікус

Ніде правди діти, фікуси – доволі вибагливі в утриманні рослини. Будь-який різкий стрибок температури чи зміна рівня вологості в кімнаті одразу викликає в них захисну реакцію.

Скидання листя для фікуса – найшвидший спосіб зменшити втрату води та зберегти сили в несприятливих умовах. Коли рослина починає "лисіти", сприймайте це як точний індикатор, який сигналізує не лише про помилки в догляді, а й про загалом несприятливий мікроклімат у приміщенні.

Несприятливі умови, на які реагує фікус

Якщо фікус скидає листя, треба негайно шукати причину. Першим під підозру має підпадати невдало обране для розміщення горщика місце. Фікуси вкрай погано реагують на протяги та різкі коливання температури. Якщо вазон стоїть біля вікна, яке часто відчиняють, чи поруч із балконними дверима, опадання листя – це чіткий сигнал, що йому просто холодно. Також варто перевірити, чи не дме з самого вікна.

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Ще одна поширена причина – брак світла, особливо коли рослина тулиться десь у темному кутку. Так само швидко фікус реагує і на помилки з поливом: і закритий вазон із підгнілим корінням, і суттєво пересушена земля однаково призводять до втрати листя.

Сухе повітря – окрема проблема

Належна вологість повітря – один із найважливіших чинників для успішного вирощування фікусів. Походячи з вологих тропічних лісів, ці рослини важко переносять пересушене повітря, яке панує у квартирах, особливо в опалювальний сезон.

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Коли стає надто сухо, краєчки листя у фікуса починають засихати, скручуватися й буріти. Зрештою це призводить до його масового опаданння.

Чи варто хвилюватись, якщо фікус скидає листя восени

Чимало любителів кімнатних рослин починають переживати, коли на межі вересня та жовтня фікус раптом скидає кілька листків. Варто враховувати, що певною мірою це цілком природний процес. Восени світловий день стає коротшим, а сонячного світла в кімнату потрапляє помітно менше.

Таким чином фікус просто підлаштовує свої можливості синтезувати енергію до нових умов. Утім, залишати його без уваги все одно не слід: якщо втрата листя стає масовою – це явний сигнал, що рослині потрібна допомога та перегляд умов її тримання.

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