Чому фікус бенджаміна скидає листя: коли турбуватися не слід

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Давайте не будемо рахувати мої гроші!" Ольга Цибульська – про молодого коханця, шокуючі фото з концертів та препарати для схуднення"Давайте не будемо рахувати мої гроші!" Ольга Цибульська – про молодого коханця, шокуючі фото з концертів та препарати для схудненняТрамп знов заявив про наближення припинення війни в УкраїніТрамп знов заявив про наближення припинення війни в УкраїніЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку РФ, підлеглі якого причетні до страт українських полоненихЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку РФ, підлеглі якого причетні до страт українських полоненихРосія атакувала Київ у день народження Путіна: є жертвиРосія атакувала Київ у день народження Путіна: є жертвиРосія втратила майже 1,5 млн солдатів: у Генштабі у день народження Путіна пообіцяли йому місце на "звалищі історії"Росія втратила майже 1,5 млн солдатів: у Генштабі у день народження Путіна пообіцяли йому місце на "звалищі історії"У Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. ФотоУ Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. ФотоУкраїнці в ЄСУ Грузії оголосили нове рішення щодо виплат біженцям з України: яку допомогу надаватимутьЗірковий "гарем" Путіна: як Шерон Стоун проігнорувала диктатора, що за співачка роздягнулася під Кремлем і кого називають коханками "бункерного діда"Зірковий "гарем" Путіна: як Шерон Стоун проігнорувала диктатора, що за співачка роздягнулася під Кремлем і кого називають коханками "бункерного діда"Виїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка "Фабрики зірок" Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життяВиїхав з України, накачав мʼязи та більше не співає: як змінився зірка "Фабрики зірок" Нагірняк, де він живе тепер і чим заробляє на життяІлюстрація до гороскопуСумніви будуть збивати з ніг, але не піддавайтеся: Леви – працюйте більше, а Терезам відкриються нові можливості – гороскоп на 7 жовтня

Чому фікус бенджаміна скидає листя: коли турбуватися не слід

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 12
Чому фікус бенджаміна скидає листя: коли турбуватися не слід
Фікус бенджаміна, скидаючи листя, сигналізує про несприятливі умови утримання. Джерело: Helin Loik-Tomson

Ви зробили все, щоб ваш фікус бенджаміна почувався добре, але він все одно скидає листя? Не поспішайте позбуватися примхливої рослини.

Фікуси неймовірно чутливі. Удома вони працюють як справжнісінькі природні датчики, які миттєво реагують на будь-які зміни довкола. І скидання листя – це важливе "повідомлення" про умови у вашій оселі. Видання Interia Kobieta розповіло, на що звернути увагу, якщо ви хочете повернути своїй кімнатній рослини розкішний вигляд.

Про що сигналізує фікус

Ніде правди діти, фікуси – доволі вибагливі в утриманні рослини. Будь-який різкий стрибок температури чи зміна рівня вологості в кімнаті одразу викликає в них захисну реакцію.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 8,0 т.
Всесвіт подарує безліч можливостей трьом знакам зодіаку: у них усе піде легко
icon 8,0 т.
Всесвіт подарує безліч можливостей трьом знакам зодіаку: у них усе піде легко
Валерій ЧалийВалерій Чалий
icon 24,3 т.
Що таке нейтралітет, денацифікація і територіальні питання у розумінні агресора
icon 24,3 т.
Що таке нейтралітет, денацифікація і територіальні питання у розумінні агресора
Денис КазанськийДенис Казанський
icon 17,8 т.
Так виглядає окупація: у Маріуполі росіяни викидають місцевих мешканців із квартир
icon 17,8 т.
Так виглядає окупація: у Маріуполі росіяни викидають місцевих мешканців із квартир

Скидання листя для фікуса – найшвидший спосіб зменшити втрату води та зберегти сили в несприятливих умовах. Коли рослина починає "лисіти", сприймайте це як точний індикатор, який сигналізує не лише про помилки в догляді, а й про загалом несприятливий мікроклімат у приміщенні.

Несприятливі умови, на які реагує фікус

Якщо фікус скидає листя, треба негайно шукати причину. Першим під підозру має підпадати невдало обране для розміщення горщика місце. Фікуси вкрай погано реагують на протяги та різкі коливання температури. Якщо вазон стоїть біля вікна, яке часто відчиняють, чи поруч із балконними дверима, опадання листя – це чіткий сигнал, що йому просто холодно. Також варто перевірити, чи не дме з самого вікна.

Ще одна поширена причина – брак світла, особливо коли рослина тулиться десь у темному кутку. Так само швидко фікус реагує і на помилки з поливом: і закритий вазон із підгнілим корінням, і суттєво пересушена земля однаково призводять до втрати листя.

Чому фікус бенджаміна скидає листя: коли турбуватися не слід

Фікус бенджаміна вельми чутливий до умов утримання. Джерело: Milan Markovic

Сухе повітря – окрема проблема

Належна вологість повітря – один із найважливіших чинників для успішного вирощування фікусів. Походячи з вологих тропічних лісів, ці рослини важко переносять пересушене повітря, яке панує у квартирах, особливо в опалювальний сезон.

Коли стає надто сухо, краєчки листя у фікуса починають засихати, скручуватися й буріти. Зрештою це призводить до його масового опаданння.

Чи варто хвилюватись, якщо фікус скидає листя восени

Чимало любителів кімнатних рослин починають переживати, коли на межі вересня та жовтня фікус раптом скидає кілька листків. Варто враховувати, що певною мірою це цілком природний процес. Восени світловий день стає коротшим, а сонячного світла в кімнату потрапляє помітно менше.

Таким чином фікус просто підлаштовує свої можливості синтезувати енергію до нових умов. Утім, залишати його без уваги все одно не слід: якщо втрата листя стає масовою – це явний сигнал, що рослині потрібна допомога та перегляд умов її тримання.

Раніше OBOZ.UA пояснював, що робити, якщо заміокулькас почав жовтіти – існує засіб, який оживить його за лічені дні.

Схожі теми
Лайфхаки город-садкімнатні рослинирослинидогляд
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись