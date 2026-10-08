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Чого чекають українці від зими і як ставляться до можливих перемовин: результати опитування

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read4 хв
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Чого чекають українці від зими і як ставляться до можливих перемовин: результати опитування
Більшість українців очікує, що цієї зими погіршиться ситуація в економіці та енергетиці. Джерело: Pexels

Більшість українців очікує, що цієї зими погіршиться ситуація в економіці та енергетиці, водночас щодо фронту думки громадян розділилися. При цьому понад половина опитаних підтримує припинення бойових дій і пошук компромісу на переговорах, але територіальні поступки більшість допускає лише за умови гарантій безпеки.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Rating Group, проведеного 3–5 жовтня. Дослідники також з'ясували, як українці оцінюють поточну ситуацію у війні та яким бачать можливий шлях до її завершення.

Чого українці очікують від зими

Щодо ситуації на фронті думки респондентів розділилися. 33% опитаних вважають, що цієї зими вона покращиться, ще 30% не очікують змін, тоді як 22% прогнозують погіршення. Ще 15% не змогли визначитися з відповіддю.

Значно песимістичнішими є очікування українців щодо економіки та енергетики. Погіршення економічної ситуації прогнозують 71% респондентів, а проблеми в енергетиці очікують 63%.

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Щодо ситуації в Україні загалом 55% опитаних очікують погіршення. Покращення прогнозують 12%, тоді як 25% вважають, що загальна ситуація не зміниться.

Окремо респондентів запитали про перспективи енергопостачання. 47% вважають, що воно залишиться приблизно на рівні минулої зими, 39% очікують погіршення, а 9% – покращення. За даними Rating Group, рік тому розподіл очікувань щодо енергопостачання був приблизно таким самим.

Чого чекають українці від зими і як ставляться до можливих перемовин: результати опитування

Якою буде ситуація з електропостачанням? Джерело: Rating Group

Як українці ставляться до перемовин

Щодо можливого завершення війни більшість українців готова до припинення бойових дій та переговорів як способу досягнення миру, однак це не означає готовності погоджуватися на мир за будь-яких умов.

Зокрема, 62% респондентів вважають, що зараз у війні не перемагає ані Україна, ані Росія. Перевагу України бачать 26% опитаних, тоді як лише 6% говорять про перевагу Росії.

Водночас половина українців – 50% – вважає мир важливішим за будь-яку перемогу. Протилежної думки дотримуються 41% респондентів, ще 9% не змогли відповісти. У Rating Group зазначають, що на тлі посилення обстрілів протягом останніх місяців зросла частка тих, хто вважає перемогу важливішою.

57% опитаних підтримують припинення бойових дій та пошук компромісу на переговорах. Ще 13% виступають за продовження бойових дій до повернення до лінії контролю станом на 23 лютого 2022 року, а 21% – до повернення територій Донбасу та Криму.

Водночас абсолютна більшість респондентів вважає переговори реальним шляхом завершення війни. 57% бачать таким шляхом пошук компромісу із залученням інших країн до переговорів, а ще 26% – прямі переговори.

За яких умов українці готові до територіальних поступок

Щодо можливих територіальних поступок думки також розділилися. 35% опитаних виступають проти них як кроку для досягнення довготривалого миру.

Водночас 56% допускають територіальні поступки за умови гарантій безпеки від США та європейських партнерів, які передбачатимуть фінансування Сил оборони та постачання зброї. Лише 3% готові погодитися на поступки без попередніх умов, ще 6% не визначилися.

Якщо територіальні поступки розглядати як умову миру, 68% українців вважають, що остаточне рішення має ухвалювати народ на всеукраїнському референдумі. На думку 17% респондентів, це має зробити президент, а 9% вважають, що рішення має ухвалити Верховна Рада.

У Rating Group зазначили, що позиція щодо того, хто саме має ухвалювати рішення про територіальні поступки, практично не змінилася за останній рік.

Нагадаємо, 75% українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни, тоді як 21% виступають проти такого варіанту. Водночас у дослідженні наголошувалося, що саме питання про переговори не означає готовності українців погоджуватися на поступки Росії.

Як писав OBOZ.UA, 79% українців вважають, що у війні з Росією зрештою переможе Україна, водночас 41% назвали найбільш реалістичним сценарієм завершення війни збереження незалежності України навіть за умови вимушених територіальних втрат.

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