Через три місяці після мобілізації на війні загинув Герой з Нікополя. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператораУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходятьУкраїнці платять за "приховані" кіловатиУкраїнці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаУкраїнці утилізують "Ланоси" та "Жигулі"Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машинВ Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – ЗеленськийВ Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. Фото"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. ФотоМайно ПриватБанку виставили на продажМайно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктівДенисов словами про "ворожу територію" пояснив, чому український клуб відмовився грати у ПольщіДенисов словами про "ворожу територію" пояснив, чому український клуб відмовився грати у ПольщіУсе перевернеться з ніг на голову: на ці знаки зодіаку чекають грандіозні зміни жовтніУсе перевернеться з ніг на голову: на ці знаки зодіаку чекають грандіозні зміни жовтніПередбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по КиєвуПередбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по Києву"Харків переміг": Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ"Харків переміг": Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ

Через три місяці після мобілізації на війні загинув Герой з Нікополя. Фото

Анна Павлова
Анна Павлова
Time to read2 хв
icon 168
Через три місяці після мобілізації на війні загинув Герой з Нікополя. Фото
Олександр долучився до лав ЗСУ З серпня 2025 року

Україна продовжує втрачати своїх Героїв на несправедливій війні в російськими терористами. Цього разу сумна звістка прийшла на Дніпропетровщину.

Усього через три з половиною місяці після мобілізації на війні загинув військовий Олександр Костишин з Нікополя. Про це повідомили у міській раді.

Через три місяці після мобілізації на війні загинув Герой з Нікополя. Фото

Олександр загинув 17 листопада 2025 року. Джерело: www.facebook.com/press.nmr/

"17 листопада 2025 року мужньо виконуючи обов'язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув наш земляк, солдат в\ч А7381 Костишин Олександр Володимирович, 14.06.1982 р.н", – йдеться в повідомленні.

Читайте також
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 3,4 т.
Як обігріти квартиру, не вмикаючи опалення: хитрий трюк
icon 3,4 т.
Як обігріти квартиру, не вмикаючи опалення: хитрий трюк
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 1,1 т.
Як правильно зберігати банани, щоб вони не темніли, і чи можна їх їсти: ділимося корисними порадами
icon 1,1 т.
Як правильно зберігати банани, щоб вони не темніли, і чи можна їх їсти: ділимося корисними порадами
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 804
Розпушує і збагачує ґрунт; що посадити на місці помідорів
icon 804
Розпушує і збагачує ґрунт; що посадити на місці помідорів

Зазначається, що Олександр долучився до лав Збройних Сил України З серпня 2025 року. У мирному житті чоловік працював на підприємствах міста. У нього залишились мати, сестра, брат і племінник.

"Від імені всієї громади, Нікопольської міської ради та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким Захисника!" – резюмували сумні звістку у міській раді.

Нагадаємо, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Ірпеня В’ячеслав Олійник. Захисник став до лав Сухопутних військ ЗСУ у травні 2024 року та служив старшим стрільцем-оператором 2-го єгерського батальйону однієї з військових частин.

У листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Чумацьке на Донеччині зв’язок із воїном обірвався, після чого він вважався зниклим безвісти. Майже два роки рідні чекали на звістку, однак результати ДНК-експертизи підтвердили загибель захисника.

13 вересня на Донеччині загинув український військовослужбовець Сергій Стретович. 44-річний захисник у цивільному житті був юристом: закінчив Харківську юридичну академію, працював у прокуратурі Києва, а згодом став адвокатом у сфері кримінального права.

Як писав OBOZ.UA, на Донеччині загинув військовослужбовець із Козельщинської громади Віталій Новосел. Понад рік рідні, близькі та земляки воїна чекали на його повернення та сподівалися на диво, однак згодом підтвердилася його загибель під час бойових дій на східній околиці Воздвиженки.

Схожі теми
Герої війни в УкраїніЗагибель українських військовихМобілізація в УкраїнівійськовіЗбройні Сили УкраїниНікопольДніпро
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись