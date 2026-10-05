Через три місяці після мобілізації на війні загинув Герой з Нікополя. Фото

Україна продовжує втрачати своїх Героїв на несправедливій війні в російськими терористами. Цього разу сумна звістка прийшла на Дніпропетровщину.

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Усього через три з половиною місяці після мобілізації на війні загинув військовий Олександр Костишин з Нікополя. Про це повідомили у міській раді.

"17 листопада 2025 року мужньо виконуючи обов'язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув наш земляк, солдат в\ч А7381 Костишин Олександр Володимирович, 14.06.1982 р.н", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олександр долучився до лав Збройних Сил України З серпня 2025 року. У мирному житті чоловік працював на підприємствах міста. У нього залишились мати, сестра, брат і племінник.

"Від імені всієї громади, Нікопольської міської ради та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким Захисника!" – резюмували сумні звістку у міській раді.

Нагадаємо, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Ірпеня В’ячеслав Олійник. Захисник став до лав Сухопутних військ ЗСУ у травні 2024 року та служив старшим стрільцем-оператором 2-го єгерського батальйону однієї з військових частин.

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У листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Чумацьке на Донеччині зв’язок із воїном обірвався, після чого він вважався зниклим безвісти. Майже два роки рідні чекали на звістку, однак результати ДНК-експертизи підтвердили загибель захисника.

13 вересня на Донеччині загинув український військовослужбовець Сергій Стретович. 44-річний захисник у цивільному житті був юристом: закінчив Харківську юридичну академію, працював у прокуратурі Києва, а згодом став адвокатом у сфері кримінального права.

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