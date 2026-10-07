Через брак пального у Кам’янці скоротили кількість комунального транспорту

З 6 жовтня 2026 року в Кам’янці-Подільському скоротили кількість автобусних рейсів комунального транспорту. Про це повідомили в міській раді.

Відео дня

Причина тому – брак пального. Як зазначили в мерії, попри вчасно подані документи й наявність коштів, поповнити вчасно запаси не вдалося через урядову постанову, яка передбачає зміну черговості бюджетних видатків. І пальне – не в пріоритеті.

- Казначейство затримує платежі громад по всій Україні. У Кам’янці-Подільському наразі не проведено платежів на загальну суму близько 16,9 млн грн, серед яких і оплата пального для комунального транспорту, – йдеться в повідомленні.

- Тому підприємство змушене тимчасово скоротити кількість рейсів і змінити графіки руху. Розуміємо, що це створює незручності для пасажирів. Якщо Казначейство проведе оплату і підприємство отримає пальне, повний обсяг рейсів, імовірно, вдасться відновити в листопаді. Просимо враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міністра щодо терміново розблокування платежів місцевих громад.

- Попри наявність коштів на рахунках, з 9 вересня 2026 року міста й селища позбавлені можливості розраховуватися за найнеобхідніше. Це зупинило закупівлю пального для медичних і рятувальних авто, закупівлю енергоресурсів, вивіз сміття, підготовку до опалювального сезону, облаштування пунктів незламності, а також ремонт пошкодженої обстрілами інфраструктури, шкіл та лікарень, – повідомляли в Хмельницькій міській раді.

Головні історії дня