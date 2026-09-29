Кава має більше наукових доказів потенційної користі для довгострокового здоров’я. Однак чай також пов’язують із позитивними змінами в роботі організму.

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Фахівці порівняли вплив обох напоїв на травлення, серцево-судинну систему, кістки та мозок і пояснили, чому вибір залежить від індивідуальної реакції на кофеїн. Про це йдеться в матеріалі британського видання The Telegraph.

Вплив на кишківник

Кава стала переможцем у цій категорії завдяки високому вмісту поліфенолів – рослинних сполук, які взаємодіють із кишковими бактеріями. У товстій кишці мікроорганізми перетворюють їх на активні речовини, що можуть сприяти зменшенню запалення, регулюванню рівня цукру в крові та підтриманню здоров’я судин.

Крім того, кава містить розчинну клітковину, яка слугує поживним середовищем для корисних кишкових мікроорганізмів. Чашка фільтрованої кави містить близько 1,5 г клітковини.

Чай також є джерелом поліфенолів, проте їхня кількість залежить від виду напою. Зокрема, зелений чай містить більше цих сполук, ніж чорний, але менше, ніж кава.

Водночас людям із чутливим травленням варто зважати на вміст кофеїну. Він може посилювати певні кишкові симптоми, тому альтернативою може стати кава без кофеїну, яка зберігає значну частину поліфенолів і клітковини.

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Здоров’я серця

У категорії впливу на серцево-судинну систему перевагу віддали чаю. Дослідження свідчать, що поліфеноли в його складі, зокрема флаван-3-оли, можуть позитивно впливати на функцію судин, сприяти їхній еластичності та допомагати знижувати артеріальний тиск.

Огляд наукових робіт 2022 року також виявив зв’язок між регулярним споживанням зеленого чаю та поліпшенням деяких показників, пов’язаних із ризиком серцево-судинних захворювань, зокрема артеріального тиску й рівня ліпідів.

Водночас помірне споживання кави також пов’язують із потенційними перевагами для серця. Однак дослідники застерігають, результати спостережень не завжди дають змогу відокремити вплив напоїв від інших чинників, зокрема харчування та фізичної активності.

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Вплив на кістки

У цій категорії перевагу отримав чай. Дослідження австралійських учених із Flinders University, яке тривало десять років і охопило майже 10 тисяч жінок віком від 65 років, показало, що в тих, хто щодня пив чай, мінеральна щільність кісток стегна була дещо вищою, ніж у тих, хто його не вживав.

Помірне споживання кави також не продемонструвало однозначно негативного впливу. Водночас понад п’ять чашок на день пов’язували зі зниженням щільності кісткової тканини, особливо серед жінок із вищим рівнем споживання алкоголю.

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Фахівці пояснюють потенційні переваги чаю вмістом флавоноїдів – рослинних антиоксидантів, які можуть впливати на процеси формування та руйнування кісткової тканини.

Концентрація та робота мозку

Кава випередила чай за впливом на короткочасну концентрацію уваги. Це пояснюють вищим вмістом кофеїну, який допомагає підтримувати бадьорість і зосередженість.

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У середньому чашка завареної кави об’ємом 237 мл містить близько 96 мг кофеїну, тоді як така сама порція чорного чаю – приблизно 48 мг, а зеленого – 29 мг. Фактична кількість залежить від сорту, міцності та способу приготування.

Проте більша доза кофеїну не завжди означає кращий результат. Надмірне споживання може спричиняти тривожність, надмірне збудження та порушення сну, що зрештою негативно позначається на концентрації.

Значна частина доказів потенційної довгострокової користі кави стосується споживання приблизно двох-чотирьох чашок на день. Водночас переносимість напою та його вплив на сон можуть суттєво відрізнятися в різних людей.

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Що відомо про вплив на мозок

У категорії довгострокового здоров’я мозку чай і кава отримали однакову оцінку. Дослідження пов’язують споживання обох напоїв зі зниженим ризиком деменції, інсульту та деяких нейродегенеративних захворювань, хоча це не доводить, що саме напої безпосередньо запобігають цим станам.

В одному з досліджень, проведеному науковцями Гарвардської медичної школи, проаналізували дані понад 130 тисяч людей. Споживання двох-трьох чашок кави з кофеїном на день було пов’язане зі зниженням ризику деменції на 15-20%. Подібний зв’язок виявили серед тих, хто випивав одну-дві чашки чаю щодня.

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Інше дослідження, опубліковане у 2025 році, охопило 204 847 жителів Великої Британії середнього віку, за якими спостерігали протягом дев’яти років. Регулярне споживання кави без цукру було пов’язане з нижчим ризиком хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона та смерті від нейродегенеративних захворювань.

Однак більшість таких досліджень є спостережними. Це означає, що вони виявляють зв’язок між звичками людей і станом здоров’я, але не встановлюють прямої причинно-наслідкової залежності.

Який напій обрати

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За сукупністю розглянутих категорій у матеріалі The Telegraph перевагу віддали каві. Вона має більше досліджених потенційних переваг для обміну речовин і кишкової мікрофлори, а також допомагає короткочасно підтримувати концентрацію. Водночас чай може бути доречнішим вибором для людей, які чутливо реагують на кофеїн або мають проблеми зі сном.

Насправді різниця між напоями не настільки значна, аби всім потрібно було змінювати свої звички. Обидва містять корисні рослинні сполуки, які можна отримувати також із фруктів, овочів, зелені та спецій.

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Отже, під час вибору варто враховувати не лише потенційну користь чаю чи кави, а й кількість кофеїну, спосіб приготування, додавання цукру та власну реакцію організму.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що деякі натуральні напої можуть допомогти організму розслабитися без застосування медикаментів. Експерти назвали чотири види чаю, які здатні сприяти якісному нічному відпочинку.

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