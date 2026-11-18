Щоб видалити поверхневу іржу з чавунної пательні, очистьте уражені ділянки, вимийте посуд і повністю висушіть його на слабкому вогні. Потім нанесіть дуже тонкий шар олії та нагрійте пательню, щоб відновити захисне покриття.

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Про те, як очистити чавун і підготувати його до подальшого використання, розповідає OBOZ.UA. Цей спосіб підходить для звичайної чавунної пательні без емалі з поверхневим рудим нальотом.

Як видалити поверхневу іржу

Змочіть пательню теплою водою та потріть іржаві місця жорсткою губкою, щіткою або металевою мочалкою. Чистьте, доки рудий наліт не зникне, приділяючи увагу також стінкам і зовнішній поверхні, якщо іржа є і там. Під час такого очищення частина старого захисного шару зітреться – потім його потрібно відновити.

Вимийте сковороду теплою водою з невеликою кількістю засобу для миття посуду, щоб видалити частинки іржі та бруд. Ретельно сполосніть, проведіть губкою по очищених ділянках і переконайтеся, що на них не залишилося пухкого нальоту. Якщо руді плями все ще помітні, повторно потріть їх перед сушінням.

Не залишайте чавун відмокати у воді після очищення. Щойно змиєте залишки засобу, відразу переходьте до сушіння: волога на оголеному металі сприяє повторній появі іржі.

Як повністю висушити сковороду

Спочатку витріть посуд насухо чистим рушником, зокрема дно, ручку та місця її з’єднання зі сковородою. Потім поставте сковороду на слабкий вогонь, щоб випарувати залишкову вологу. Нагрівайте поступово, не залишаючи її без нагляду.

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Коли поверхня повністю висохне, вимкніть нагрівання й дайте чавуну трохи охолонути. Для нанесення олії сковорода має бути теплою, але такою, з якою можна безпечно працювати, захистивши руки прихваткою. Не охолоджуйте гарячий посуд холодною водою.

Як відновити тонкий захисний шар

Нанесіть трохи рафінованої рослинної олії на внутрішню та зовнішню поверхні сухої сковороди. Розітріть її паперовим рушником або чистою тканиною без ворсу, а потім іншим сухим рушником ретельно приберіть надлишки. Поверхня має виглядати майже сухою, без крапель, патьоків і калюжок: товстий шар олії після нагрівання може стати липким.

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Якщо сковорода та її ручка придатні для духовки, поставте її догори дном на решітку й прогрівайте приблизно годину за температури 200-230 °C. На рівень нижче поставте деко, щоб захистити духовку від можливих крапель олії. Провітрюйте кухню, а після нагрівання вимкніть духовку й залиште посуд усередині до охолодження.

Під час такого нагрівання тонка плівка олії утворює захисне покриття. Якщо після охолодження поверхня липка, причиною часто є надлишок олії: перед наступним нанесенням його потрібно прибрати, а новий шар розтерти ретельніше.

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Надалі мийте сковороду після використання, одразу висушуйте й зберігайте в сухому місці. Не ставте на зберігання вологий посуд і не залишайте в ньому воду чи залишки їжі. За потреби після сушіння розтирайте по поверхні ледь помітну кількість олії.

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