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Частину України накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на неділю. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 27
Частину України накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на неділю. Карта
Натомість на сході та півдні збережеться тепло. Джерело: pexels

У неділю, 18 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Найпрохолодніше буде на заході, де вдень температура подекуди не перевищуватиме +9…+11 °C.

Натомість на сході та півдні збережеться тепло – повітря прогріється до +22 °C. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На заході України відчутно похолодає

У західних областях переважатиме хмарна погода, місцями можливі короткочасні прояснення. Вдень температура повітря становитиме переважно +9…+13 °C, а на Закарпатті буде тепліше – до +15 °C.

На півночі буде хмарно, але відносно тепло

У північних областях збережеться хмарна погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+17 °C, а вночі температура становитиме +11…+14 °C.

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У центральних областях температура сягне +18 °C

У центрі країни очікується помірно тепла погода з мінливою хмарністю. Вдень повітря прогріється до +10…+18 °C, а вночі температура коливатиметься в межах +8…+14 °C.

На сході буде найтепліше

Східні області залишатимуться найтеплішим регіоном України. Істотних опадів не прогнозують, а вдень температура повітря становитиме +15…+22 °C. Уночі очікується +11…+16 °C.

На півдні збережеться комфортне тепло

У південних областях прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. Вдень температура підніметься до +14…+21 °C, уночі становитиме +9…+14 °C. У Криму повітря прогріється до +19 °C.

Частину України накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на неділю. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, цього року, за прогнозами метеорологів, зима в Україні буде теплою. Про це свідчать всі показники, які фіксують на метеостанції "Пожижевська" в Карпатах. 

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