У середу, 25 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями, а в низці регіонів пройдуть невеликі опади. Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3 до +6 градусів залежно від області.

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Про це свідчить карта прогнозу погоди Українського гідрометцентру. У північних областях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині, очікується від -3 до +2 градусів.

Місцями можливий невеликий сніг. У Київській області температура становитиме орієнтовно від -1 до +1 градуса. У центральних регіонах буде дещо тепліше. Зокрема, у районах Дніпропетровської та сусідніх областей повітря прогріється до +4 градусів, однак місцями можливі дощі та мокрий сніг.

На заході країни температурні показники переважно перебуватимуть у межах від -2 до +4 градусів. Хмарна погода з проясненнями супроводжуватиметься місцями невеликими опадами.

У Харківській, Донецькій і Луганській областях синоптики прогнозують від -2 до +3 градусів. У деяких районах можливі опади, переважно у вигляді снігу або мокрого снігу.

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Найтепліше 25 листопада буде на півдні України. В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях температура місцями сягатиме +5…+6 градусів. У Криму очікується від 0 до +5 градусів.

Загалом протягом середи на більшій частині території України зберігатиметься хмарність із періодичними проясненнями.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україну насувається похолодання, яке принесе мокрий сніг, дощ, сильний вітер і слизькі дороги. Найближчим часом складні погодні умови охоплять центральні, південні та східні області, а згодом циклон переміститься на північний схід.

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