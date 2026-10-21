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Частину України накриє негода: де оголосили "жовту" небезпеку на 22 жовтня. Карта

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
681
Дощова осіння погода
В Україні прогнозують дощову осінню погоду. Фото ілюстративне

Погода в Україні в четвер, 22 жовтня, залишиться відносно теплою. Втім, синоптики очікують, що дощ пройде майже скрізь (окрім сходу й південного сходу, а вночі – також і заходу країни).

Вдень на заході прогнозуються помірні опади, на Закарпатті та Прикарпатті – значні, в інших регіонах – невеликі дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

У трьох областях оголошено I рівень небезпечності ("жовтий")

Ідеться про Закарпатську, Львівську й Івано-Франківську області. Вдень у четвер там вируватиме негода – значний дощ.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", – попередили в УкрГМЦ.

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Частину України накриє негода: де оголосили ''жовту'' небезпеку на 22 жовтня. Карта

Метеорологічні попередження. Джерело: Скриншот meteo.gov.ua

Якою буде погода в Україні 22 жовтня

Експерти зазначили, що погодні процеси все ще визначатиме поле високого тиску від потужного антициклону з північного сходу. Його центр розташований дуже далеко від нашої території – аж над північними районами Уралу (РФ).

"Проте, незважаючи на відсутність атмосферних фронтів над Україною, за рахунок стійких південних потоків теплого дуже вологого повітря з районів Чорного й Азовського морів у нас подекуди може спостерігатися невеликий дощ", – розповіли в гідрометцентрі.

Частину України накриє негода: де оголосили ''жовту'' небезпеку на 22 жовтня. Карта

Прогноз синоптиків на четвер. Джерело: Скриншот meteo.gov.ua

Вночі в Україні буде +6..+11, вдень +12..+17 градусів. На півдні тепліше – вночі +9..+14, вдень +15..+20 градусів.

Вітер південно-східний і східний, зі швидкістю 7–12 метрів на секунду. У більшості західних областей вдень місцями пориви до 15–20 метрів на секунду.

Частину України накриє негода: де оголосили ''жовту'' небезпеку на 22 жовтня. Карта

Усереднені показники по Україні. Прогноз на четвер. Джерело: Скриншот meteo.gov.ua

Як писав OBOZ.UA, кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич вважає, що похолодання прийде в Україну орієнтовно з 26 жовтня. Нічна температура наприкінці місяця опуститься до +1..+7 градусів.

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