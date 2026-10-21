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Частину областей накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на четвер. Карта

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
270
Частину областей накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на четвер. Карта
Дощі накриють частину України: де чекати опадів

У четвер, 22 жовтня, у частині областей України пройдуть дощі. Вдень температура повітря коливатиметься від +11 до +19 °C, а в Криму може сягнути +21 °C.

Прогноз оприлюднив Український гідрометеорологічний центр на своїй погодній мапі. Найбільше дощів очікується в західних і центральних областях України.

Частину областей накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на четвер. Карта

Прогноз погоди на четвер. Джерело: Скриншот

На заході вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+15 °C, місцями дощитиме. На півночі буде +14…+16 °C, небо переважно затягнуть хмари, але обійдеться без опадів.

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У центральних областях повітря прогріється до +13…+17 °C. Місцями можливі дощі. На сході прогнозують +15…+18 °C, подекуди також пройдуть опади.

На півдні температура становитиме +15…+19 °C, а в Криму – до +21 °C. У деяких районах можливий невеликий дощ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 23–25 жовтня в Україні переважатиме тепла й суха погода. У п'ятницю на півдні та Закарпатті місцями очікується до +21…+22 °C, а у вихідні вдень буде +13…+19 °C.

Однак уже з 26 жовтня почне поступово холоднішати. За прогнозом Кібальчича, до кінця місяця вночі температура знизиться до +1…+7 °C, а на півночі країни місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі. Вдень ще зберігатиметься відносно тепла погода: +11…+16 °C, а в Криму подекуди – до +17…+19 °C.

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