''Битва за гривню'': історія фінансової незалежності України – у Музеї війни відбувся спеціальний закритий показ документального фільму

14 жовтня 2026 року в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбувся спеціальний закритий показ повнометражного документального фільму "Битва за гривню". Подія об’єднала людей, які творили історію української фінансової незалежності, представників державних установ, банківської спільноти, дипломатичного корпусу та українського кінематографа.

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Фільм розповідає про один із визначальних етапів становлення незалежної України – боротьбу за власну національну валюту. Адже гривня стала не лише символом державності, а й важливим інструментом економічного суверенітету країни.

У перші роки незалежності Україні довелося долати залежність від радянського рубля, економічну кризу, дефіцит і гіперінфляцію. Водночас тривала складна робота над створенням власної грошової системи, виготовленням українських банкнот за кордоном і підготовкою грошової реформи 1996 року.

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов привітав присутніх із показом, відзначив велику роботу творчої команди та наголосив на актуальності фільму для сучасної України. До події долучилися представники керівництва Національного банку України, зокрема Ярослав Мотузка, заступник Голови Правління НБУ, а також керівники Асоціації українських банків.

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Особливого значення події надала присутність людей, які безпосередньо брали участь у становленні української фінансової незалежності, та героїв документальної стрічки. Серед гостей були генерал-лейтенант Служби безпеки України Василь Крутов і члени команди "Альфа", які брали участь в операції "Щит України-2", зокрема в першому рейсі з доставлення української гривні.

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На спеціальному показі були присутні герої та спікери фільму: Іван Заєць – народний депутат України I, II, III, IV та VI скликань; Олександр Кірєєв – заступник Голови Національного банку України у 1993–2003 роках; Олександр Савченко – заступник Голови Правління Національного банку України у 1991–1992 роках, із 2010 року – керівник Міжнародного інституту бізнесу;Алла Ковтун – економічна журналістка, редакторка газети "Урядовий кур’єр", авторка книги "Сальдо великих грошей". Анатолій Савченко – розробник української СЕП, директор департаменту інформатизації НБУ, 1991- 2010 рр.

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Серед гостей були представники дипломатичного корпусу – посольств Канади, Швеції, Хорватії та Іраку. Їхня присутність підкреслила важливість розповіді про український шлях до незалежності для міжнародної аудиторії.

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"Битва за гривню" – це історія про те, що політична незалежність не може бути повною без фінансової та економічної самостійності. І про людей, які розуміли це ще тоді, коли майбутнє української держави лише формувалося.

Поява гривні у 1996 році стала визначним кроком у зміцненні української державності. Однак фінансова незалежність не є раз і назавжди здобутим результатом. Вона потребує постійної праці, відповідальних рішень, стійкості державних інституцій і довіри суспільства. Саме тому історія, розказана у фільмі, набуває особливого звучання сьогодні, коли Україна захищає свій суверенітет і право самостійно визначати майбутнє. Стрічка поєднує свідчення учасників подій, архівні матеріали, документи та людські історії, перетворюючи складну фінансову хроніку на документальну розповідь про ціну незалежності.

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Створення фільму стало можливе за підтримки Державне агентство України з питань кіно.

Партнером фільму виступив ТАСКОМБАНК, для якого участь у проєкті стала продовженням підтримки ініціатив, присвячених історії українських грошей та їхньому значенню для державності. Підтримка документального кіно дає можливість зберігати історичну пам’ять і передавати наступним поколінням знання про людей та події, які визначили шлях України.

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Авторка ідеї та продюсерка фільму Тетяна Лазарева, режисер і автор Володимир Сидько разом із творчою командою працювали над тим, щоб розповісти історію української гривні як історію боротьби за самостійність держави.

Фільм має англомовну версію, що відкриває можливості для його представлення міжнародній аудиторії. Попереду – фестивальний шлях і подальше знайомство українських глядачів зі стрічкою.

"Битва за гривню" – це більше, ніж історія національної валюти. Це історія про людей, які виборювали фінансову незалежність України, і про державу, чия незалежність сьогодні знову потребує захисту.