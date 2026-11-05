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"Битва на Ворсклі.1399 рік. Річка Ворскла": в Україні презентували завершальний фільм I-го анімаційного сезону "Місцями давніх битв"

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
75
"Битва на Ворсклі.1399 рік. Річка Ворскла": в Україні презентували завершальний фільм I-го анімаційного сезону "Місцями давніх битв"
Фільм «Битва на Ворсклі.1399 рік. Річка Ворскла». Джерело: Проєкт «Місцями давніх битв»

Масштабний історико-просвітницький проєкт "Місцями давніх битв" Центру охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської обласної ради, підтриманий Українським культурним фондом, презентував завершальний, п’ятий анімаційний фільм "Битва на Ворсклі.1399 рік. Річка Ворскла" І-го сезону #Місцями_давніх_битв, який вже доступний для безкоштовного перегляду за посиланням.

Великий князь литовський Вітовт прагнув об'єднати колишні руські землі під своєю владою та змінити політичну карту Східної Європи. Але його амбітний задум завершився нищівною поразкою та повним провалом майбутніх планів.

За однією з найобґрунтованіших версій, ця масштабна середньовічна битва відбулася неподалік сучасної Опішні, біля давнього броду через Ворсклу. Ймовірно, саме тут військо Вітовта зазнало поразки, яка вплинула на подальшу історію всієї Східної Європи.

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Наприкінці XIV століття Велике князівство Литовське стрімко розширювало свої володіння. Вітовт прагнув зміцнити власну владу, а союз із вигнаним золотоординським ханом Тохтамишем відкривав можливість поширити свій вплив далеко на схід.

У 1399 році він зібрав велике об'єднане військо, до якого увійшли литовські та руські загони, польські й тевтонські лицарі, а також татарська кіннота Тохтамиша. На берегах Ворскли армії Вітовта протистояли сили Золотої Орди під командуванням хана Тимур-Кутлука та полководця Едигея. П'ять днів переговорів дали ординцям змогу дочекатися підкріплення. Вдаваний відступ виманив військо Вітовта з укріпленого табору, а несподіваний удар у тил вирішив долю битви.

12 серпня 1399 року похід, що мав стати тріумфом великого князя, завершився військовою катастрофою. Вітовт утратив значну частину армії, впливових союзників і можливість реалізувати свої далекосяжні плани на сході. Поразка змусила його шукати політичного зближення з Польщею та переглянути свої амбіції.

Про це у завершальному фільмі I-го анімаційного сезону #Місцями_давніх_битв

Посилання на всі фільми I-го історичного анімаційного сезону "Місцями давніх битв"

  1. "Битва під Говтвою. 1638 рік. Урочище Шар-гора"
  2. "Куруківська битва. 1625 рік. Озеро Курукове"
  3. "Битва на Солониці. 1596 рік. Урочище Солониця"
  4. "Перша Полтавська битва. 1658 рік. Сербине поле. Полтава"

    Про проєкт:

    Проєкт "Місцями давніх битв: анімовані реконструкції подій, що змінили хід історії" підготовлено "Центром охорони та досліджень пам'яток археології" Полтавської обласної ради за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми "Мистецтво в кадрі". Анімацію створено спільно з 7030.studio. Співфінансування проєкту – Департамент культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації. У першому сезоні проєкту відтворено шість битв, що відбувалися на території сучасної Полтавщини та Наддніпрянщини: на Ворсклі (1399), Солоницьку (1596), Куруківську (1625), Говтвянську (1638), битви на Сербиному полі (1658/1668) та під Полтавою (1658).

    Концепція:

    Науковий напрям: В’ячеслав Шерстюк, Віталій Сальніков

    Сценарій і режисура: В’ячеслав Шерстюк, Оксана Шерстюк

    Художнє оформлення: Дмитро "Аху" Рябуха

    Музика: Сергій Охрімчук, Тарас Компаніченко, Юрій Фединський, "Хорея Козацька", "Яри", "Kings and Beggars"

    Музичне оформлення і продюсування: Оксана Шерстюк

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