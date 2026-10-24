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Був зниклим безвісти майже 2 роки: на Курщині загинув Герой із Чернігівщини

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,0 т.
Був зниклим безвісти майже 2 роки: на Курщині загинув Герой із Чернігівщини
Загинув військовий В'ячеслав Старухін

На фронті загинув молодий військовослужбовець родом із Чернігівщини В'ячеслав Старухін. Життя захисника обірвалося на території Курської області.

Тривалий час Герой вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на Facebook-сторінці Талалаївської селищної територіальної громади.

Що відомо про Героя

"Шановні жителі громади! Стало відомо, що при виконанні військових обов’язків загинув наш земляк, житель Талалаївки В’ячеслав Станіславович Старухін, 1997 року народження", – йдеться у повідомленні.

Був зниклим безвісти майже 2 роки: на Курщині загинув Герой із Чернігівщини

Тривалий час Герой вважався зниклим безвісти. Джерело: Facebook/Талалаївська селищна територіальна громада

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Як зазначається, захисник дістав смертельні поранення під час стрілецького бою 31 жовтня 2024 року на Курщині. Відтоді він вважався зниклим безвісти, доки не було офіційно встановлено його особу.

Про дату зустрічі полеглого захисника та церемонію прощання повідомлять додатково.

"Схиляємо голови у глибокій скорботі та поділяємо непоправне горе з рідними та близькими Захисника. Вічна та світла пам'ять!" – йдеться у повідомленні.

Був зниклим безвісти майже 2 роки: на Курщині загинув Герой із Чернігівщини

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремча Василь Павлюк. Його життя обірвалося 16 жовтня 2026 року на Дніпропетровщині.

Також на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Бучі Київської області Роман Пашкін. Життя захисника України обірвалось 26 березня 2025 року.

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