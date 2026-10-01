Був одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото

У четвер, 1 жовтня, загинув український військовий льотчик Марат Мамбетов після того, як його винищувач МіГ-29 підбила російська ракета. Капітан катапультувався з літака, однак не вижив.

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Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. Загиблий був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Марат Мамбетов виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту. Він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупаційних військах.

Під час виконання завдання винищувач МіГ-29 зазнав ураження ворожою ракетою. Пілот катапультувався, проте врятувати його не вдалося.

У Повітряних силах висловили співчуття рідним і близьким загиблого офіцера, наголосивши, що він захищав Україну до останнього подиху.

"Герої не вмирають!", – зазначили у відомстві.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна продовжує втрачати своїх захисників. У Калуській громаді на Івано-Франківщині підтвердили загибель на фронті старшого солдата Ігоря Дюги, який довгий час вважався зниклим безвісти.

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