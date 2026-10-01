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Був одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
icon 2,1 т.
Був одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото
Капітан Мамбетов Марат загинув під час виконання бойового завдання.
Джерело: Повітряні Сили ЗС України.

У четвер, 1 жовтня, загинув український військовий льотчик Марат Мамбетов після того, як його винищувач МіГ-29 підбила російська ракета. Капітан катапультувався з літака, однак не вижив.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. Загиблий був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Марат Мамбетов виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту. Він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупаційних військах.

Під час виконання завдання винищувач МіГ-29 зазнав ураження ворожою ракетою. Пілот катапультувався, проте врятувати його не вдалося.

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