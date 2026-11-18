Колись в СРСР, коли в людей не було відеомагнітофонів і, відповідно, домашніх фільмотек, вечори проводили за переглядом стрічок на фільмоскопі. Дивовижним чином, це заняття зараз повертається у моду.

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Як пояснює "Телеграф", фільмоскоп, або як його називають на заході слайд-проєктор – це своєрідний примітивний домашній кінопроєктор, який замість рухомих кадрів показує статичні зображення на плівці. Її потрібно прокручувати вручну, а текст до картинок читати вголос, самостійно обираючи швидкість розповіді.

За допомогою фільмоскопа зображення можна проєктувати на стіну, тому телевізор чи інший екран для цього пристрою не потрібні. Тільки діафільм на 35-міліметровій плівці, який зазвичай складається з 30-50 кадрів, доповнених короткими текстами.

Фільмоскоп – це радянський проєктор для перегляду діафільмів, кадри яких мають розмір 18×24 мм. Їх демонструють на стіні або спеціальному висувному екрані. Такий формат перегляду приваблює атмосферою неспішного оповідання та можливістю провести час разом, як колись.

У жовтні-листопаді 2026 року на українських маркетплейсах фільмоскопи продають за ціною від 250 до 1200 грн. Зокрема, модель Ф-3 виставили за 250 грн 12 листопада, "Етюд 2с" – за таку ж суму 9 листопада, а Ф-7 – за 650 грн 2 листопада. До останнього оголошення також додали діафільми-казки, які продають по 25 грн за штуку.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яким був перший радянський відеомагнітофон і чому його неможливо було зробити популярним домашнім пристроєм.