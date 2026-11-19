Захисник Маріуполя Олександр Калініченко отримав власну оселю завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі". Нове житло стало важливою підтримкою для захисника та його родини.

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"Дуже вдячний Рінату Ахметову. Я йому бажаю міцного здоров’я", – дякує захисник.

Олександр з початком повномасштабної війни захищав Маріуполь. Під час бойових дій чоловік отримав осколкове поранення спини. Це сталося, коли російський танк підбив бойову машину, на якій перебував Олександр із побратимами. Тривалий час військовий продовжував тримати кругову оборону навколо території "Азовсталі". 15 травня командування повідомило, що військові мають готуватися до виходу в полон.

У російській неволі захисник провів три роки і п’ять днів. За цей час його здоров’я значно погіршилося: там у нього стався інсульт, майже сім місяців він був прикутий до ліжка. Самостійно пересуватися не міг – побратими носили його на руках. Згодом його перевезли до Сибіру. Там стан захисника був критичним: нога сильно набрякла, оніміла, він майже не відчував її. Чоловіка тримала лише одна думка – треба повернутися додому живим.

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Після обміну навесні 2025 року Олександра одразу доправили до шпиталю на операцію. Наступного дня до захисника у Київ приїхала кохана жінка, Світлана. Тоді ж, у присутності лікарів, у реанімації, чоловік зробив їй пропозицію.

Сертифікат та ключі від оселі Олександру вручила генеральна директорка Фонду Ксенія Сухова. Вона підкреслила, що квартира повністю готова до життя: облаштована сучасною технікою, меблями та всіма необхідними речами для побуту. Для команди Фонду було важливо забезпечити родину комфортом.

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"Хочу також подякувати Олександру від імені нашого засновника за героїчну оборону міста Маріуполя, за все, що він зробив і робить для нашої країни", – зазначила Ксенія Сухова.

Наразі Олександр продовжує лікування. Обстеження в Києві підтвердили у нього розсіяний склероз. Уже третій рік він має оніміння рук і ніг. Права нога поступово відновлюється, однак залишається слабкою, а чутливість у руках досі порушена. Дружина Світлана підтримує чоловіка у його прагненні перемогти хворобу.

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"Дякуємо Фонду та Рінату Ахметову за підтримку. Надалі він буде лікуватися, і я думаю, що ми подолаємо вдвох цю хворобу. І будемо жити довго і щасливо в новій квартирі", – каже Світлана.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до життя після боїв та полону.