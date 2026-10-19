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Буде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконні

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 171
Буде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконні
Кріп чудово почувається і добре росте у горщику

Сезон власного кропу з городу добігає кінця, але це зовсім не означає, що тепер доведеться купувати його в магазині. Ви цілком можете виростити його як кімнатну рослину просто на підвіконні в кухні, щоб завжди мати під рукою свіжу зелень.

Все, що для цього потрібно – це дотримуватись кількох простих правил. Їстівна рослина добре почувається у горщику і може тішити вас свіжими запашними гілочками до самої весни. Видання Deccoria розповіло, як вирощувати кріп удома.

Головні правила та вимоги

Найважливіше – дати кропу хоча б 6 годин світла на день. Прямого палючого сонця він не любить, тому влітку горщик краще тримати на східному або західному підвіконні. А от узимку, коли дні стають коротшими, краще переставити його на південний бік – так рослина отримає необхідну для росту порцію світла.

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Друга важлива умова – регулярний полив. На відміну від фенхелю, у звичайного кропу дуже коріння лежить близько до поверхні. Росте він швидко, усього близько 40 днів, тож волога потрібна йому постійно. Для нього однаково шкідливі як пересихання, так і застій води.

Підгодовувати кріп у горщику не треба – за його короткий цикл життя на це просто немає часу. Саме тому його варто одразу сіяти у живильний і пухкий ґрунт, який забезпечить його всім необхідним. Підійде земля, змішана з компостом, або готовий ґрунт для овочів, який можна купити в магазині.

Кріп, посіяний на підвіконні, можна збирати вже за місяць. Щоб мати свіжу зелень безперервно, сійте його невеликими порціями кожні 2-3 тижні.

Буде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконні

Для вирощування кропу для їжі вистачить маленького горщика і світлого підвіконня. Джерело: Pexels

Який горщик підійде для кропу

Вибір ємності для вирощування дуже важливий. Хоч коріння у кропу й поверхневе, горщик має бути досить містким. Завдяки цьому земля не висихатиме занадто швидко, а рослина зможе брати з неї більше поживних речовин.

У контейнері обов'язково мають бути стічні отвори, а на дно варто насипати шар дренажу – наприклад, гравій чи керамзит. Дренаж у поєднанні з легким ґрунтом допоможе краще регулювати вологість і вбереже рослину від переливання, яке так само небезпечне, як і засуха.

Оптимальний горщик для кропу має бути глибиною 20-25 см і діаметром близько 16 см. Цього цілком вистачить для одного пишного кущика. У великих ємностях (літрів на 10) кріп виростає настільки великим, що підійде навіть для засолювання огірків, але для повсякденного вжитку в кухні вистачить і компактного кущика. Поставити горщик найкраще на піддон, куди стікатиме зайва вода.

Як часто поливати кріп удома

Головне правило догляду вдома – регулярно перевіряти вологість ґрунту. Земля має бути постійно злегка вологою, але ніколи не мокрою. Коріння не зможе дістати воду з глибини, проте від застою вологи легко почне гнити.

У звичайних кімнатних умовах кріп поливають раз на 2–3 дні. Втім, орієнтуватися краще не на графік, а на стан землі. Якщо горщик стоїть біля батареї або в кімнаті жарко, ґрунт висихатиме швидше, і тоді поливати доведеться навіть щодня.

Лити воду треба чітко під корінь, намагаючись не потрапляти на зелень. Найкраще для поливу кропу підходить дощова, відстояна або профільтрована вода. Це вбереже ґрунт від надлишку мінералів, який буває від звичайної води з-під крана. До того ж відстояна вода встигає нагрітися до кімнатної температури, що дуже важливо, адже від холодної води рослина може зазнати температурного шоку.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як вирощувати лаврове листя як кімнатну рослину.

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