''Буде додатково розглянуто'': Корецький відповів на петицію щодо зменшення граничного віку мобілізації

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький відповів на електронну петицію із закликом знизити граничний вік мобілізації з 60 до 55 років. Таке рішення потребує комплексного підходу та має враховувати потреби Сил оборони й безпекову ситуацію в країні.

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Водночас очільник уряду зазначив, що питання не залишиться поза увагою під час підготовки змін до законодавства про військову службу.

Про це йдеться в електронній петиції, оприлюдненій на сайті Кабінету міністрів України. Документ підтримали понад 25 тисяч громадян, що стало підставою для його офіційного розгляду.

Чинне законодавство визначає граничний вік перебування на військовій службі під час особливого періоду на рівні 60 років для більшості військовослужбовців. Для представників вищого офіцерського складу ця межа становить 65 років.

Водночас Корецький підкреслив, що змінювати ці норми без урахування оборонних потреб держави недоцільно.

"Питання зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі потребує комплексного підходу з урахуванням безпекової ситуації в державі, а також потреб Сил оборони", – зазначив прем’єр-міністр.

Міністерство оборони вже опрацьовує законодавчі зміни, які мають удосконалити порядок проходження військової служби під час воєнного стану. Зокрема, вони стосуватимуться уточнення строків служби та підстав для звільнення військовослужбовців.

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"Під час опрацювання згаданих змін порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті", – додав Корецький.

Петицію №41/010398-26еп авторка Наталія Борсук зареєструвала 27 липня 2026 року. Збір підписів тривав до 19 жовтня, і за цей час звернення набрало понад 25 тисяч голосів.

У документі пропонувалося розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, які передбачали б зменшення граничного віку перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років для рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

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Крім того, авторка закликала передбачити можливість звільнення за власним бажанням військовослужбовців, які під час воєнного стану досягли 55-річного віку.

Важливо, що відповідь прем’єр-міністра не означає ухвалення рішення про зниження мобілізаційного віку. Наразі йдеться лише про подальший розгляд цієї пропозиції під час опрацювання законодавчих змін.

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