Буде 10 днів на перезавантаження: Кабмін опублікував постанову щодо змін у бронюванні від мобілізації

26 жовтня Кабінет міністрів України офіційно оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників, опублікувавши відповідну постанову. Центральні й місцеві органи влади мають забезпечити виконання нових правил у 10-денний термін від дня набрання чинності цього документа.

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Текст постанови (від 23 жовтня 2026 року № 1328) доступний на сайті уряду. Її вже підписав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Що змінює рішення уряду

Критичність підприємства відокремлена від його економічних показників

Прем'єр-міністр раніше пояснював, що критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону й економіку: ВПК, енергетика, зв'язок, логістика, ЖКП тощо. Для них нічого не зміниться. Водночас галузеві й регіональні критерії критичності буде оновлено; їх перевірятимуть на зловживання.

На практиці це означає, що впродовж 10 днів влада має переглянути й узгодити оновлені критерії для бізнесу. Компанії, які не відповідатимуть цим вимогам, втратять свій статус і можливість бронювати працівників.

Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ВПК, більше не 100%

Компанії, створені спеціально під бронювання, більше не зможуть зловживати положеннями закону. "Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру", – заявляв Корецький.

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До прикладу, граничний рівень бронювання до 95% встановлено для підприємств паливно-енергетичного й оборонно-промислового комплексів. За поясненням Мінекономіки, обмеження насамперед стосуватиметься допоміжного й обслуговуючого персоналу.

Механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання

Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби. Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата.

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Створення Координаційного центру з організації бронювання

Тепер уповноважені держоргани перед ухваленням рішення про критичність підприємства повинні звернутися до КЦОБ за рекомендаціями та пропозиціями. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну, серед основних завдань якого:

– узгоджувати галузеві й регіональні критерії критичності та пропонувати зміни до них;

– розглядати звернення державних органів щодо визначення підприємств критично важливими;

– надавати рекомендації щодо скасування такого статусу, зокрема за наявності підстав, наданих правоохоронними органами;

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– погоджувати збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Відповідальність за порушення та ухилення від служби

Координаційний центр може відмовити у розгляді пропозицій щодо збільшення лімітів бронювання, якщо протягом останніх 12 місяців було встановлено два або більше документально підтверджених фактів порушення керівником підприємства вимог щодо організації та ведення військового обліку.

Ще одна нова норма стосується підприємств, яким погодили збільшене від стандартного ліміту бронювання. Після подання відповідним держорганом через портал "Дія" повідомлення про зміну ліміту, підприємство матиме 10 робочих днів, щоб здійснити бронювання працівників. Якщо запізнитися, рішення про збільшення обсягів бронювання втратить чинність.

Як писав OBOZ.UA, раніше Сергій Корецький закликав державу й бізнес спільно розробити новий підхід, який дасть змогу підприємствам зберігати бронювання, водночас забезпечуючи прогнозоване поповнення війська.