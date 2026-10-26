Буде 10 днів на перезавантаження: Кабмін опублікував постанову щодо змін у бронюванні від мобілізації

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в Україні"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в УкраїніЄлизавета Ясько та Михайло Саакашвілі."Ми подарували їй квартиру у центрі Києва": Саакашвілі відреагував на судовий позов нардепки Ясько щодо аліментівШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуМайже 2,5 тис. українців подали заявки на довготривале перебування в ІрландіїТисячі українських біженців вирішили не повертатися з країни ЄС: що хочуть робитиУ Києві чоловік під час конфлікту біля супермаркету застрелив молодика. Подробиці, фото та відеоУ Києві чоловік під час конфлікту біля супермаркету застрелив молодика. Подробиці, фото та відео"Прийняли як рідних": окупанти, яких витягли з труби на Куп'янщині, розповіли про умови перебування в українському полоні. Відео"Прийняли як рідних": окупанти, яких витягли з труби на Куп'янщині, розповіли про умови перебування в українському полоні. ВідеоГрафіки відключення світла 27 жовтняВідключення світла 27 жовтня: українцям надали графіки на завтраПовернувся до Росії та загадково помер у СІЗО: як поїздка Київ-Москва стала фатальною для відомого кінодіяча, якого звинуватили в "держзраді"Повернувся до Росії та загадково помер у СІЗО: як поїздка Київ-Москва стала фатальною для відомого кінодіяча, якого звинуватили в "держзраді"

Буде 10 днів на перезавантаження: Кабмін опублікував постанову щодо змін у бронюванні від мобілізації

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
3,6 т.
Буде 10 днів на перезавантаження: Кабмін опублікував постанову щодо змін у бронюванні від мобілізації
Бронювання в Україні. Фото ілюстративне

26 жовтня Кабінет міністрів України офіційно оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників, опублікувавши відповідну постанову. Центральні й місцеві органи влади мають забезпечити виконання нових правил у 10-денний термін від дня набрання чинності цього документа.

Текст постанови (від 23 жовтня 2026 року № 1328) доступний на сайті уряду. Її вже підписав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Що змінює рішення уряду

  • Критичність підприємства відокремлена від його економічних показників

Прем'єр-міністр раніше пояснював, що критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону й економіку: ВПК, енергетика, зв'язок, логістика, ЖКП тощо. Для них нічого не зміниться. Водночас галузеві й регіональні критерії критичності буде оновлено; їх перевірятимуть на зловживання.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
18,7 т.
П’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтня
18,7 т.
П’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтня
OBOZ.UAOBOZ.UA
13,9 т.
Що треба зробити з гортензією восени, щоб вона пишно зацвіла наступного року
13,9 т.
Що треба зробити з гортензією восени, щоб вона пишно зацвіла наступного року
OBOZ.UAOBOZ.UA
5,0 т.
Як позбутися молі у шафі назавжди: ця спеція точно є на вашій кухні
5,0 т.
Як позбутися молі у шафі назавжди: ця спеція точно є на вашій кухні

На практиці це означає, що впродовж 10 днів влада має переглянути й узгодити оновлені критерії для бізнесу. Компанії, які не відповідатимуть цим вимогам, втратять свій статус і можливість бронювати працівників.

  • Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ВПК, більше не 100%

Компанії, створені спеціально під бронювання, більше не зможуть зловживати положеннями закону. "Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру", – заявляв Корецький.

До прикладу, граничний рівень бронювання до 95% встановлено для підприємств паливно-енергетичного й оборонно-промислового комплексів. За поясненням Мінекономіки, обмеження насамперед стосуватиметься допоміжного й обслуговуючого персоналу.

  • Механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання

Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби. Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата.

  • Створення Координаційного центру з організації бронювання

Тепер уповноважені держоргани перед ухваленням рішення про критичність підприємства повинні звернутися до КЦОБ за рекомендаціями та пропозиціями. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну, серед основних завдань якого:

– узгоджувати галузеві й регіональні критерії критичності та пропонувати зміни до них;

– розглядати звернення державних органів щодо визначення підприємств критично важливими;

– надавати рекомендації щодо скасування такого статусу, зокрема за наявності підстав, наданих правоохоронними органами;

– погоджувати збільшення обсягів бронювання понад 50%.

  • Відповідальність за порушення та ухилення від служби

Координаційний центр може відмовити у розгляді пропозицій щодо збільшення лімітів бронювання, якщо протягом останніх 12 місяців було встановлено два або більше документально підтверджених фактів порушення керівником підприємства вимог щодо організації та ведення військового обліку.

Ще одна нова норма стосується підприємств, яким погодили збільшене від стандартного ліміту бронювання. Після подання відповідним держорганом через портал "Дія" повідомлення про зміну ліміту, підприємство матиме 10 робочих днів, щоб здійснити бронювання працівників. Якщо запізнитися, рішення про збільшення обсягів бронювання втратить чинність.

Як писав OBOZ.UA, раніше Сергій Корецький закликав державу й бізнес спільно розробити новий підхід, який дасть змогу підприємствам зберігати бронювання, водночас забезпечуючи прогнозоване поповнення війська.

Схожі теми
Бронювання від мобілізаціїМобілізація в УкраїніВоєнний стан в УкраїніУкраїнаКабінет міністрів УкраїниЗаконодавство
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!