''Будь гучною'': ГО ''Землячки'' запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПіхотинцям з Третьої штурмової бригади терміново потрібна допомога: залишилось зібрати 42 тис. грнСини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". ВідеоСини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". ВідеоУдари по РосіїНе лише НПЗ та військові об’єкти: на території Росії є унікальні цілі, удари по яких можуть стати кошмаром для агресораШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріПровокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. ФотоПровокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. ФотоОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиці"Чорна смерть": що відомо про спалах чуми в Росії, як передається хвороба та чи піддається вона лікуванню"Чорна смерть": що відомо про спалах чуми в Росії, як передається хвороба та чи піддається вона лікуваннюУ сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської "еліти" в ЛондоніУ сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської "еліти" в ЛондоніМарина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку "Зважених та щасливих" мучать боліМарина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку "Зважених та щасливих" мучать боліВід лідерів до боротьби за виживання. Що пішло не так у матчі збірної України проти УгорщиниВід лідерів до боротьби за виживання. Що пішло не так у матчі збірної України проти Угорщини

"Будь гучною": ГО "Землячки" запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read5 хв
icon 313
"Будь гучною": ГО "Землячки" запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві
До кожного комплекту увійдуть куртка, штани, лонгслів, шапка та баф. Джерело: ГО «Землячки»

ГО "Землячки" запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві.

Її мета – зібрати 6 млн грн на 500 комплектів зимової форми, адаптованої до потреб жінок, які служать на бойових посадах у Силах оборони України. Нова всеукраїнська кампанія "Будь гучною" від ГО "Землячки" звертається до стереотипів і суспільних установок, які роками визначали, якою "має бути" жінка. В її основі – фрази, знайомі багатьом ще з дитинства: "говори тихіше", "будь скромнішою", "не бігай", "не сперечайся", "це не для дівчат". "Будь гучною" переосмислює ці установки через досвід жінок, які самі обирають свій шлях – у бізнесі, спорті, культурі, громадському секторі та війську – і не дозволяють стереотипам визначати, ким їм бути та наскільки гучно заявляти про себе.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 18,4 т.
Якщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документів
icon 18,4 т.
Якщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документів
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 11,4 т.
Найкращий день для вирішення проблем: Риби – не чекайте схвалення, а Близнюки отримають винагороду – гороскоп на 6 жовтня
icon 11,4 т.
Найкращий день для вирішення проблем: Риби – не чекайте схвалення, а Близнюки отримають винагороду – гороскоп на 6 жовтня
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 3,2 т.
Які знаки зодіаку найнебезпечніші під час сварки: їх усього два
icon 3,2 т.
Які знаки зодіаку найнебезпечніші під час сварки: їх усього два
''Будь гучною'': ГО ''Землячки'' запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві

Кампанія про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві. Джерело: ГО «Землячки»

"За п’ять років роботи ми зустріли тисячі захисниць, які щодня руйнують уявлення про "жіночі" ролі: командують підрозділами, рятують життя, керують БПЛА, розміновують території, ухвалюють складні рішення й захищають країну. У кампанії "Будь гучною" ми об’єднали відомих українок зі сфер спорту, культури та громадського життя із захисницями, щоб показати, скільки різних шляхів може обрати жінка. Бути гучною – це бути собою", – зазначає Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки" та Інституту воєнної психології WISPR.

''Будь гучною'': ГО ''Землячки'' запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві

Кампанія про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві. Джерело: ГО «Землячки»

Фандрейзингова мета "Будь гучною" – забезпечити зимовою формою 500 жінок, які служать на бойових посадах в Силах оборони України. Для цього організація планує зібрати 6 млн грн. До кожного комплекту вартістю 12 тис. грн увійдуть куртка, штани, лонгслів, шапка та баф.

ГО "Землячки" розробила жіночу зимову форму у 2022 році й відтоді десятки разів допрацьовувала її на основі відгуків військовослужбовиць, які виконують бойові завдання. Наразі ГО "Землячки" спільно з Міністерством оборони України працює над інтеграцією таких комплектів, створених за військовими стандартами США/NATO, у систему державного забезпечення.

Центральним елементом "Будь гучною" став соціальний ролик (переглянути за посиланням), що об’єднав жінок із різних сфер, кожна з яких свого часу обрала не дозволяти чужим уявленням визначати її місце та можливості. Серед героїнь відео – професійна тенісистка Марта Костюк, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька,олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, адвокатка і правозахисниця Інна Мірошниченко, співачка й авторка пісень TAYANNA та правозахисниця, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

''Будь гучною'': ГО ''Землячки'' запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві

Кампанія про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві. Джерело: ГО «Землячки»

"Усе своє творче життя я підтримую жінок і хочу надихати їх не боятися власного голосу. Ми завжди співаємо про сміливих дівчат – тих, хто не боїться бути собою, говорити вголос і відстоювати себе. Бо кожна з нас має право бути почутою, бути вільною, бути на рівних. Бути гучною", – каже Олександра Заріцька.

''Будь гучною'': ГО ''Землячки'' запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві

Кампанія про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві. Джерело: ГО «Землячки»

До ролика також долучилися українські захисниці, чий досвід особливо виразно демонструє, наскільки умовним сьогодні є поділ на те, що "для жінок", а що – ні: бойова медикиня Олена з позивним "Одуванчик", командирка відділення безпілотних авіаційних комплексів Валерія "Козирна", саперка-вибухотехнікиня Аліна "Фоксі", а також військовослужбовиці інших спеціальностей зі Збройних сил та Національної гвардії України.

"У дитинстві мені забороняли футбол, баскетбол, айкідо й навіть паяння – казали, що це "хлопчачі" заняття. Я все одно займалася цим потайки. У медуніверситеті чула, що операційна – не місце для жінок. Сьогодні я лікарка-анестезіологиня. А коли їду на фронт, знову чую: "Навіщо тобі це? Ти ж дівчинка". Мені досі намагаються сказати, що я можу робити, а чого – ні. І я досі вирішую це сама", – ділиться Олена, бойова медикиня.

У кампанії поруч опиняються жінки з дуже різним досвідом, але саме в цьому й полягає одна з її головних ідей. Право самій визначати свій шлях має кожна – незалежно від сфери, яку вона для себе обирає. "Будь гучною" нагадує, що жінкам не потрібно ставати зручнішими чи підлаштовуватися під правила, написані без них. І ця ідея стосується не лише суспільних очікувань, а й цілком конкретних речей – зокрема військової форми, створеної з урахуванням потреб жінок.

''Будь гучною'': ГО ''Землячки'' запустила кампанію про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві

Кампанія про право жінок самим визначати свою роль у суспільстві. Джерело: ГО «Землячки»

Долучитися до збору можна за посиланням. Також усі охочі можуть написати ГО "Землячки" в Instagram – команда допоможе відкрити допоміжну банку або підкаже, як найзручніше підтримати збір від імені бізнесу.

Про ГО "Землячки"

ГО "Землячки" з 2022 року забезпечує жінок у Силах оборони України військовою формою та спорядженням, адаптованими до жіночої анатомії, а також гуманітарною допомогою. Окремими напрямами роботи організації є психологічна підтримка захисниць і ветеранок, адвокація та проєкти, спрямовані на гендерну рівність. Станом на червень 2026 року організація закрила понад 31 тис. індивідуальних запитів військовослужбовиць на загальну суму понад 255 млн грн.

Схожі теми
військовіжінкиблагодійністьДопомога ЗСУ
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись