Бойова бригада ''Кара-Даг'' облаштувала комплекс надійних укриттів на базі сталевих криївок ''Сталевого фронту'' Ахметова

15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг" облаштувала надійний андеграунд-захист для особового складу на базі інженерних рішень мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

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Захищений втаємничений бліндаж облаштували в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення на Донецькому напрямку. Сім металевих криївок "Сталевого фронту" занурено на шість метрів під землею, вони утворюють собою підземний комплекс для відпочинку та облаштування мінімального побуту військових з автономним забезпеченням енергоживленням, опаленням, необхідними комунікаціями, запасними виходами. Житлова зона підземелля дає змогу комфортно розміститися близько 50 бійцям, облаштувати зони збереження боєприпасів, спецприладдя та провізії та забезпечити безпечне перебування бійців, які несуть варту на захисті суверенітету України, в зоні виконання бойових задач.

"Ефективність підрозділу, його згуртованість та сила діяти під тиском постійної небезпеки на фронті першочергово залежить від вмотивованості та морального духу бійців, коли командування піклується про створення людяних умов для служби навіть у польових умовах. Тому коли постало питання про облаштування безпечного підземелля для оборонців 15 БРОП у безпосередній близькості до фронту, командування обрало перевірене війною інженерне рішення від мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" – підземні криївки. Швидкість облаштування на позиціях та надійність укриттів були вирішальними факторами, за якими було обрано саме такий формат підземного укриття", – говорить командир батальйону підтримки капітан Євген Конюх.

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Сталеві криївки – одна з перших розробок мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яка стала на захист українських військових з 2022 року і досі широко використовується. Сталева капсула, пристосована для підземного встановлення, має безліч модифікацій та дозволяє облаштовувати на базі криївок найпростіші бліндажі, багатофункціональні підземні укриття, стабілізаційні та командні пункти, укриття для цивільних.

Головні історії дня

За увесь час діяльності ініціативи "Сталевий фронт" передав більше 1200 сталевих криївок різних модифікацій для убезпечення життів. "Сталевий фронт" Ріната Ахметова – ініціатива, яка консолідує допомогу бізнесів SCM Силам оборони України. Із початку повномасштабного вторгнення в межах ініціативи підрозділам передають транспорт, безпілотники, засоби зв’язку та РЕБ, оптику, амуніцію, інженерне й медичне обладнання, протимінні трали та захисні конструкції для військової техніки, а також долучаються до будівництва фортифікацій. Від початку повномасштабного вторгнення бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова, "Серце Азовсталі" та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, війську та цивільним понад 15 млрд грн.