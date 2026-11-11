Бойова бригада ''Кара-Даг'' облаштувала комплекс надійних укриттів на базі сталевих криївок ''Сталевого фронту'' Ахметова

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий, важливий збір коштів на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаВолодимир ЗеленськийЗеленський розповів, коли може відбутися випробування європейської системи протибалістичного захисту"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. ВідеоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуЗірковий гімнаст Ковтун відмовився говорити про Україну та розповів, як "щиро радий" виступати за нову збірнуДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішноДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішно"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотеку"77– енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 авторських книг та електронну бібліотекуРецепт салатаСмачний і корисний салат із буряка на кожен день: ділимося легким рецептом стравиЛотерея Cash 5. ІлюстраціяВиграв $1 млн у лотерею та вирішив здійснити мрію дочок: як чоловік витратить частину статку
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Бойова бригада "Кара-Даг" облаштувала комплекс надійних укриттів на базі сталевих криївок "Сталевого фронту" Ахметова

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
168
Бойова бригада "Кара-Даг" облаштувала комплекс надійних укриттів на базі сталевих криївок "Сталевого фронту" Ахметова
«Кара-Даг» облаштувала надійний андеграунд-захист для особового складу. Джерело: "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова

15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг" облаштувала надійний андеграунд-захист для особового складу на базі інженерних рішень мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

Захищений втаємничений бліндаж облаштували в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення на Донецькому напрямку. Сім металевих криївок "Сталевого фронту" занурено на шість метрів під землею, вони утворюють собою підземний комплекс для відпочинку та облаштування мінімального побуту військових з автономним забезпеченням енергоживленням, опаленням, необхідними комунікаціями, запасними виходами. Житлова зона підземелля дає змогу комфортно розміститися близько 50 бійцям, облаштувати зони збереження боєприпасів, спецприладдя та провізії та забезпечити безпечне перебування бійців, які несуть варту на захисті суверенітету України, в зоні виконання бойових задач.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
88,9 т.
На Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи вимагав від держави 1 млн грн компенсації за штраф від ТЦК і мобілізацію: чим все скінчилось
88,9 т.
На Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи вимагав від держави 1 млн грн компенсації за штраф від ТЦК і мобілізацію: чим все скінчилось
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
3,7 т.
Мав жахливий вигляд: дивний морепродукт був популярний у СРСР, але зник із полиць
3,7 т.
Мав жахливий вигляд: дивний морепродукт був популярний у СРСР, але зник із полиць
OBOZ.UAOBOZ.UA
3,9 т.
Чим поливати антуріум восени, щоб він постійно цвів: домашній кондиціонер
3,9 т.
Чим поливати антуріум восени, щоб він постійно цвів: домашній кондиціонер
Бойова бригада ''Кара-Даг'' облаштувала комплекс надійних укриттів на базі сталевих криївок ''Сталевого фронту'' Ахметова

«Кара-Даг» облаштувала надійний андеграунд-захист для особового складу. Джерело: "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова

"Ефективність підрозділу, його згуртованість та сила діяти під тиском постійної небезпеки на фронті першочергово залежить від вмотивованості та морального духу бійців, коли командування піклується про створення людяних умов для служби навіть у польових умовах. Тому коли постало питання про облаштування безпечного підземелля для оборонців 15 БРОП у безпосередній близькості до фронту, командування обрало перевірене війною інженерне рішення від мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" – підземні криївки. Швидкість облаштування на позиціях та надійність укриттів були вирішальними факторами, за якими було обрано саме такий формат підземного укриття", – говорить командир батальйону підтримки капітан Євген Конюх.

Бойова бригада ''Кара-Даг'' облаштувала комплекс надійних укриттів на базі сталевих криївок ''Сталевого фронту'' Ахметова

«Кара-Даг» облаштувала надійний андеграунд-захист для особового складу. Джерело: "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова

Сталеві криївки – одна з перших розробок мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яка стала на захист українських військових з 2022 року і досі широко використовується. Сталева капсула, пристосована для підземного встановлення, має безліч модифікацій та дозволяє облаштовувати на базі криївок найпростіші бліндажі, багатофункціональні підземні укриття, стабілізаційні та командні пункти, укриття для цивільних.

Бойова бригада ''Кара-Даг'' облаштувала комплекс надійних укриттів на базі сталевих криївок ''Сталевого фронту'' Ахметова

«Кара-Даг» облаштувала надійний андеграунд-захист для особового складу. Джерело: "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова

За увесь час діяльності ініціативи "Сталевий фронт" передав більше 1200 сталевих криївок різних модифікацій для убезпечення життів. "Сталевий фронт" Ріната Ахметова – ініціатива, яка консолідує допомогу бізнесів SCM Силам оборони України. Із початку повномасштабного вторгнення в межах ініціативи підрозділам передають транспорт, безпілотники, засоби зв’язку та РЕБ, оптику, амуніцію, інженерне й медичне обладнання, протимінні трали та захисні конструкції для військової техніки, а також долучаються до будівництва фортифікацій. Від початку повномасштабного вторгнення бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова, "Серце Азовсталі" та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, війську та цивільним понад 15 млрд грн.

Схожі теми
Фонд Ріната АхметовавійськовіУкриттяУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!