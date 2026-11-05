Богоявленський монастир повертається державі: Верховний Суд відхилив касацію УПЦ МП

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ МП щодо повернення державі комплексу споруд Богоявленського монастиря у Кременці на Тернопільщині. Суд залишив без змін рішення Господарського суду Тернопільської області та постанову Західного апеляційного господарського суду.

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У монастирі наполягали, що в корпусі келій постійно проживають черниці, а звільнення приміщень позбавить їх житла та можливості брати участь у богослужіннях. Водночас суд не знайшов підстав для задоволення касації, а його постанова є остаточною, йдеться у відповідному рішенні.

Верховний Суд остаточно відхилив касацію УПЦ МП

У постанові зазначено, що касаційну скаргу Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ залишили без задоволення. Рішення Господарського суду Тернопільської області від 24 липня 2025 року та постанову Західного апеляційного господарського суду від 6 травня 2026 року у справі № 921/619/23 залишили без змін.

Колегія суддів дійшла висновку, що доводи, викладені в касаційній скарзі, не підтвердилися під час розгляду справи та не спростували висновків судів попередніх інстанцій. Тому підстав для скасування оскаржуваних рішень немає.

Постанова касаційної інстанції набрала законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та не підлягає оскарженню.

Чому монастир оскаржував повернення споруд державі

Касаційна скарга надійшла до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 21 травня. Представники монастиря стверджували, що черниці постійно проживають у корпусі келій, а звільнення зайнятих приміщень позбавить їх житла та можливості брати участь у богослужіннях.

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15 червня колегія суддів розглянула заяву монастиря та зупинила повернення державі споруд Богоявленського монастиря на час касаційного оскарження.

За словами заступника директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Ігоря Деревінського, який представляв установу в судах, розгляд справи через це продовжився майже на пів року.

Він пояснив, що паралельно тривало оскарження рішення Господарського суду міста Києва. Монастир вимагав від Мінкульту передати йому у власність приміщення загальною площею 591,5 кв. м, розташовані в корпусі келій Богоявленського монастиря. Ці приміщення є державною власністю.

Головні історії дня

14 жовтня Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу монастиря на рішення Господарського суду міста Києва від 29 квітня 2026 року у справі № 910/13603/25.

Чому проживання черниць не стало підставою для збереження приміщень

Ігор Деревінський наголосив, що комплекс будівель монастиря є нежитловою пам’яткою архітектури. За його словами, охоронно-орендний договір, укладений релігійною організацією та представниками обласної влади у 1990-х роках, прямо забороняє постійне проживання людей у приміщеннях пам’ятки.

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Він також зазначив, що реєстрація місця проживання черниць за адресою вулиця Дубенська, 2, де розташовано кілька будівель різної форми власності, зокрема комплекс споруд монастиря, сама по собі не створює речових прав на нерухомість.

"Саме тому вказана у реєстрації лише вулиця і немає жодної відмітки про проживання у конкретній будівлі", – пояснив Деревінський.

За його словами, представники УПЦ також посилалися на рішення Великої палати Верховного Суду, ухвалене у вересні. У ньому йдеться про можливість проживання монахів у келіях лише за умови, що ці приміщення перебувають у законній власності монастиря.

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Однак, як наголосив Деревінський, комплекс споруд Богоявленського монастиря не є власністю релігійної організації, а термін дії договору безоплатного користування будівлями завершився у вересні 2023 року.

Він назвав судові позови та аргументи монастиря спробою затягнути процес повернення комплексу споруд у користування держави.

Як повідомляв OBOZ.UA, Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не повертає у користування держави комплекс споруд Свято-Богоявленського монастиря у Кременці на Тернопільщині, ігноруючи таким чином рішення суду вже більше місяця. Ба більше, напередодні візиту представників виконавчої служби на територію зігнали агресивно налаштовану масовку.