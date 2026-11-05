Богоявленський монастир повертається державі: Верховний Суд відхилив касацію УПЦ МП

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЗарплати членів уряду у вересніOBOZ.UA дізнався про нові зарплати міністрів: у кого і яка найбільшаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуХто з правоохоронців прикривав колцентри та катування людей. Ілюстративне фото.Нові злочини у справі "Карфаген": розкрито імена ще кількох фігурантів масштабної злочинної афериВодія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справиВодія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справи"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з Трампом"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з ТрампомПутін змушений іти на переговори та закінчувати війну: інтерв’ю з КурносовоюПутін змушений іти на переговори та закінчувати війну: інтерв’ю з Курносовою"Сьогодні-завтра здохну": ГУР перехопило розмову окупантів, яка викрила настрої в армії Путіна"Сьогодні-завтра здохну": ГУР перехопило розмову окупантів, яка викрила настрої в армії ПутінаІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Богоявленський монастир повертається державі: Верховний Суд відхилив касацію УПЦ МП

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
51
Богоявленський монастир повертається державі: Верховний Суд відхилив касацію УПЦ МП
Ці приміщення є державною власністю. Джерело: inok.info

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ МП щодо повернення державі комплексу споруд Богоявленського монастиря у Кременці на Тернопільщині. Суд залишив без змін рішення Господарського суду Тернопільської області та постанову Західного апеляційного господарського суду.

У монастирі наполягали, що в корпусі келій постійно проживають черниці, а звільнення приміщень позбавить їх житла та можливості брати участь у богослужіннях. Водночас суд не знайшов підстав для задоволення касації, а його постанова є остаточною, йдеться у відповідному рішенні.

Верховний Суд остаточно відхилив касацію УПЦ МП

У постанові зазначено, що касаційну скаргу Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ залишили без задоволення. Рішення Господарського суду Тернопільської області від 24 липня 2025 року та постанову Західного апеляційного господарського суду від 6 травня 2026 року у справі № 921/619/23 залишили без змін.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
24,7 т.
В Україні чоловікам 25–60 років змінили правила переогляду інвалідності: кого стосуються нововведення
24,7 т.
В Україні чоловікам 25–60 років змінили правила переогляду інвалідності: кого стосуються нововведення
Олександр КіршОлександр Кірш
13,1 т.
З міст-мільйонерів в Україні поряд із Києвом залишився тільки Харків, перший кандидат – Львів
13,1 т.
З міст-мільйонерів в Україні поряд із Києвом залишився тільки Харків, перший кандидат – Львів
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
7,8 т.
Як приготувати соковитий і солодкий буряк для салатів за 8 хвилин: ділимося двома найкращими способами
7,8 т.
Як приготувати соковитий і солодкий буряк для салатів за 8 хвилин: ділимося двома найкращими способами

Колегія суддів дійшла висновку, що доводи, викладені в касаційній скарзі, не підтвердилися під час розгляду справи та не спростували висновків судів попередніх інстанцій. Тому підстав для скасування оскаржуваних рішень немає.

Постанова касаційної інстанції набрала законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та не підлягає оскарженню.

Чому монастир оскаржував повернення споруд державі

Касаційна скарга надійшла до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 21 травня. Представники монастиря стверджували, що черниці постійно проживають у корпусі келій, а звільнення зайнятих приміщень позбавить їх житла та можливості брати участь у богослужіннях.

15 червня колегія суддів розглянула заяву монастиря та зупинила повернення державі споруд Богоявленського монастиря на час касаційного оскарження.

За словами заступника директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Ігоря Деревінського, який представляв установу в судах, розгляд справи через це продовжився майже на пів року.

Він пояснив, що паралельно тривало оскарження рішення Господарського суду міста Києва. Монастир вимагав від Мінкульту передати йому у власність приміщення загальною площею 591,5 кв. м, розташовані в корпусі келій Богоявленського монастиря. Ці приміщення є державною власністю.

14 жовтня Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу монастиря на рішення Господарського суду міста Києва від 29 квітня 2026 року у справі № 910/13603/25.

Чому проживання черниць не стало підставою для збереження приміщень

Ігор Деревінський наголосив, що комплекс будівель монастиря є нежитловою пам’яткою архітектури. За його словами, охоронно-орендний договір, укладений релігійною організацією та представниками обласної влади у 1990-х роках, прямо забороняє постійне проживання людей у приміщеннях пам’ятки.

Він також зазначив, що реєстрація місця проживання черниць за адресою вулиця Дубенська, 2, де розташовано кілька будівель різної форми власності, зокрема комплекс споруд монастиря, сама по собі не створює речових прав на нерухомість.

"Саме тому вказана у реєстрації лише вулиця і немає жодної відмітки про проживання у конкретній будівлі", – пояснив Деревінський.

За його словами, представники УПЦ також посилалися на рішення Великої палати Верховного Суду, ухвалене у вересні. У ньому йдеться про можливість проживання монахів у келіях лише за умови, що ці приміщення перебувають у законній власності монастиря.

Однак, як наголосив Деревінський, комплекс споруд Богоявленського монастиря не є власністю релігійної організації, а термін дії договору безоплатного користування будівлями завершився у вересні 2023 року.

Він назвав судові позови та аргументи монастиря спробою затягнути процес повернення комплексу споруд у користування держави.

Як повідомляв OBOZ.UA, Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не повертає у користування держави комплекс споруд Свято-Богоявленського монастиря у Кременці на Тернопільщині, ігноруючи таким чином рішення суду вже більше місяця. Ба більше, напередодні візиту представників виконавчої служби на територію зігнали агресивно налаштовану масовку.

Схожі теми
УПЦ МПсудові рішення
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!