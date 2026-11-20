Біблія: читати випадково вихоплене – не варто
Буду відвертим: тікток-покоління про Адама, Ноя й [найголовніше!] Христа за правильного підходу ще читатиме,
під відповідний настрій – може, навіть відкриє Приказки Соломона чи сумномудрі Екклезіястощі,
а в разі хвороби й Псалом 90 згадає,
але ж книги царів, параліпоменон-хроніки й пророків жодних шансів абсолютно не мають –
вони тільки відлякають від Святого Письма,
це варто розуміти й собі не брехати.
Адже наразі потенційні неофіти взагалі не знають, як вивчати величезний текст Біблії,
починаючи або з того, що випадково побачать першим,
або просто з самого початку й читаючи далі все поспіль, але терпіння тоді вистачає не всім.
Тож мушу повторити те, що вже неодноразово висловлював:
важаю, що починати треба з найголовнішого
й пропоную як перший етап вивчення приблизно 30 відсотків загального обсягу Біблії,
а саме тих "найрозкрученіших" 30 відсотків, на які припадає "найпереважніша" більшість посилань і цитат у непрофільній літературі – може навіть, 90 відсотків.
Отже.
Із Старого Заповіту:
фрагменти книги Буття –
1.1-4.15 (Створення світу й перші люди), 6.1-9.29 (Всесвітній потоп і Ноїв ковчег), 11.1-11.9 (Вавілонське стовпотворіння), 19.1 -19.28 (Содом і Гоморра), 22.1-22.18 (випробування віри Авраама);
фрагменти книги Вихід –
16.1-16.36 (манна небесна),
20.1-20.26 (10 Заповідей);
Книга Йова – повністю (щодо справжньої віри);
Книга Псалмів – псалми 90 ["Хто живе під покровом…"] (захист) і 118 ["Блаженні непорочні…"] (щодо головного);
Книга приказок Соломонових – повністю (мудрість);
Книга Екклєзіястова (або Проповідника) – повністю (марність існування до Спасителя).
Новий Заповіт:
звісно, повністю, без виключень, це – суть Християнства
(недарма саме на Новий Заповіт і припадають майже 80 відсотків від тієї частини Біблії, що пропонується тут до першочергового вивчення).
До речі, нагадаю, що з усіх українських перекладів Біблії наймилозвучніший, найточніший за змістом і взагалі найкращий, який власне для мене поза конкуренцією, –
Івана Огієнка (митрополита Іларіона).
Перекладав він, на відміну від колектива під керівництвом Філарета, не з російського перекладу, а безпосередньо з давньоєврейської й грецької.
При цьому користуватися бажано якимось з тих видань перекладу Огієнка, де зберігаються його наголоси, що додають текстові Біблії чудової співучості,
особливо – текстам Книги Псалмів, Книги Екклезіястової, Пісень над піснями [це вже "додаткова програма"], а також Євангелії від Івана.
Саме такий переклад – ТУТ.
Виконаний з любов’ю до Бога, біблійного оригіналу й української мови.
Тож: да не проґавимо з-за сучасних фарисеїв молодь…
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