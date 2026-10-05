''Бабине літо'' триває? Синоптик дав прогноз погоди в Україні на тиждень. Карта

Початок жовтня в Україні нагадуватиме продовження бабиного літа: по всій території очікується переважно суха, сонячна та тепла погода. У середині тижня температура повітря вдень місцями сягатиме до +26 градусів, а вночі становитиме в межах +6 – +14 градусів.

Відео дня

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він додав, що ближче до вихідних очікуються дощі та поступове зниження температури.

Погода в Україні на тиждень

За інформацією синоптика, у понеділок, 5 жовтня, в Україні збережеться суха погода без опадів завдяки впливу області підвищеного атмосферного тиску.

Вітер буде переважно західним зі швидкістю 5–10 м/с, а на Закарпатті – змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі температура становитиме +6 – +11 градусів, удень повітря прогріється до +17 – +23.

У вівторок, 6 жовтня, істотних змін у погоді не очікується, тому по всій країні буде сухо та стабільно. У нічні години вітер змінюватиме напрямок, швидкість – 5–10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів, удень – в межах +17 до +23.

Середа, 7 жовтня, принесе малохмарну й теплу погоду без опадів. Уранці та вночі місцями можливий слабкий туман, а вітер буде змінним – 3–8 м/с.

РЕКЛАМА

Температура вночі становитиме +7 – +13 градусів, на узбережжі морів – до +15, а вдень підніметься до +20 – +25 градусів.

У четвер, 8 жовтня, в Україні збережеться тепла та суха погода, опадів не прогнозують. Вночі й уранці місцями утворюватиметься слабкий туман.

Уночі вітер буде змінним, 3–8 м/с, а вдень – південним, 5–10 м/с. Температура становитиме +8 – +14 градусів уночі та +20 – +26 градусів удень.

Головні історії дня

У п’ятницю, 9 жовтня, погода почне змінюватися під впливом атмосферного фронту. Вночі дощі пройдуть на заході, а вдень опади поширяться на північні, центральні та північно-східні області, місцями можливі грози. На південному сході країни буде сухо.

Вітер посилиться до 7–12 м/с, у західних областях можливі пориви 15–20 м/с. Вночі очікується +8 – +14 градусів, удень на півночі та заході – +12 – +17, в інших регіонах – +18 – +23 градусів.

РЕКЛАМА

У суботу, 10 жовтня, на більшій частині України без істотних опадів. Невеликий короткочасний дощ можливий лише вночі на сході та в Приазов’ї.

Вітер буде західним, 5–10 м/с, а температура опуститься до +2 – +7 градусів вночі та +12 – +17 градусів вдень.

РЕКЛАМА

У неділю, 11 жовтня, в Україні переважатиме суха погода під впливом підвищеного атмосферного тиску. Невеликі дощі місцями можливі лише у північно-західних областях.

Вітер очікується південно-західний, 5–10 м/с, температура вночі становитиме +6 – +11 градусів, а вдень – +15 – +20.

Як повідомляв OBOZ.UA, зима 2026–2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму з незвично високими температурами в грудні. Найбільш імовірним періодом похолодання називають січень.