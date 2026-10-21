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"Бабине літо" добігає кінця? Синоптик розповів, коли в Україні вдарять заморозки

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,3 т.
"Бабине літо" добігає кінця? Синоптик розповів, коли в Україні вдарять заморозки
У третій декаді жовтня в Україні переважатиме відносно тепла та суха погода. Джерело: pexels

До кінця жовтня в Україні збережеться відносно тепла погода, а денна температура місцями сягатиме +20 °C. У більшості регіонів істотних опадів не прогнозують, хоча на заході країни можливі дощі та мряка.

Від 26 жовтня почне поступово холоднішати, а нічна температура наприкінці місяця опуститься до +1…+7 °C. Про це розповів кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Якою була погода в Україні в жовтні

Кібальчич зазначив, що в перші 20 днів жовтня температура повітря по всій Україні була на 0,5–3,5 °C вищою за кліматичну норму.

Водночас у багатьох містах пройшли сильні дощі, а в окремих місцях кількість опадів перевищила місячну норму. Особливо багато опадів випало на Одещині та Миколаївщині, де місцями затопило вулиці й присадибні ділянки.

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21 жовтня: до +18 °C удень

У третій декаді жовтня в Україні переважатиме відносно тепла та суха погода. До кінця місяця очікуються східні та південно-східні вітри, а температура залишатиметься на кілька градусів вищою за звичайну для цієї пори року.

У середу, 21 жовтня, вночі температура становитиме +7…+13 °C, а вдень – +13…+18 °C. На півночі Лівобережжя буде прохолодніше: +9…+14 °C.

22–25 жовтня: температура підніметься до +20 °C

У період із 22 по 25 жовтня вночі прогнозують +6…+12 °C, а вдень повітря прогріватиметься до +14…+20 °C.

Винятком стане захід України. Через хмарність 23 жовтня температура там опуститься до +8…+13 °C.

Загалом істотних дощів у більшості регіонів не очікується. Водночас на заході країни 22–23 жовтня можливі невеликі, місцями помірні дощі та мряка. На Правобережжі в окремі дні також прогнозують тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах.

''Бабине літо'' добігає кінця? Синоптик розповів, коли в Україні вдарять заморозки

Карта. Джерело: Скриншот

''Бабине літо'' добігає кінця? Синоптик розповів, коли в Україні вдарять заморозки

Карта. Джерело: Скриншот

''Бабине літо'' добігає кінця? Синоптик розповів, коли в Україні вдарять заморозки

Карта. Джерело: Скриншот

''Бабине літо'' добігає кінця? Синоптик розповів, коли в Україні вдарять заморозки

Карта. Джерело: Скриншот

''Бабине літо'' добігає кінця? Синоптик розповів, коли в Україні вдарять заморозки

Карта. Джерело: Скриншот

Коли в Україні вдарять заморозки

Поступове похолодання розпочнеться 26 жовтня. До кінця місяця нічна температура становитиме +1…+7 °C.

У північній половині країни місцями можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Водночас удень ще зберігатиметься відносно тепла погода: очікується +11…+16 °C, а в Криму часом – +17…+19 °C.

Таким чином, до кінця жовтня в більшості регіонів України ще триватиме період, характерний для бабиного літа, однак наприкінці місяця нічна температура помітно знизиться.

Нагадаємо, метеорологи Карпат поділилися прогнозом щодо майбутньої зими в Україні. За даними спостережень на метеостанції Пожижевська, є підстави очікувати, що зима буде відносно теплою.

Як писав OBOZ.UA, в Карпатах випав сніг і гори вкрилися зимовими краєвидами. Сніг засипав, зокрема, гори Близниця, Шпиці та Хом’як.

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