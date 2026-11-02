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Аукціони з продажу брухту мають бути ринковими: УМП закликало Мінекономіки до зваженого підходу

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
518
Аукціони з продажу брухту мають бути ринковими: УМП закликало Мінекономіки до зваженого підходу
Металобрухт. Джерело: Pexels

ОП "Укрметалургпром" звернулося до Міністерства економіки та довкілля з проханням врегулювати механізм продажу металобрухту державних підприємств і забезпечити прозорі та однакові правила для всіх учасників ринку. Зокрема, при запровадженні аукціонів з продажу потрібно не допустити створення виняткових умов для держкомпаній, та сформувати справедливу ринкову ціну лотів.

Про це йдеться у листі, адресованому очільнику Мінекономіки Олександру Кравченку.

У зверненні наголошується, що брухт "Укрзалізниці" є важливим джерелом стратегічної сировини для української металургії. У галузі вважають, що максимальні обсяги такого брухту мають реалізовуватися та перероблятися всередині країни, оскільки це забезпечує зайнятість, податкові надходження та виробництво продукції з високою доданою вартістю.

Водночас в "Укрметалургпромі" виступили проти можливого створення окремого механізму експорту брухту для державних компаній, зокрема для "Укрзалізниці" – адже такі винятки можуть створити нерівні умови конкуренції, ризики зловживань і тіньових схем, а також призвести до втрат державного бюджету.

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Металурги при цьому заявили про готовність активно купувати брухт УЗ на внутрішньому ринку. За даними "Укрметалургпрому", "Метінвест" та "Інтерпайп" уже зараз готові викуповувати щонайменше 65–70% обсягів, які виставляються на торги, за умови ринкового формування стартової ціни. Після повноцінного відновлення роботи металургійних підприємств ця частка, за оцінкою об’єднання, може зрости до 90–95%. Також об’єднання пропонує відмовитися від проєктів рішень, які передбачають скасування нульової квоти на експорт брухту для держпідприємств у листопаді–грудні 2026 року та надалі з 2027 року, та затвердити чіткий план реалізації брухту "Укрзалізниці" на 2027 рік саме на внутрішньому ринку.

Принципи можливих аукціонів на експортні квоти також мають бути ринковими – зокрема, стартова ціна має становити не менше €80 за тонну, переконані в УМП. За квоти у 200 тис. тонн це може забезпечити бюджету щонайменше €16 млн.

За розрахунками об’єднання, при нульовій стартовій ціні потенційний надприбуток експортерів може сягнути €22,6 млн, тоді як бюджет не отримає нічого від продажу квоти. При старті €80 за тонну бюджет отримає близько €16 млн, а експорт залишатиметься прибутковим для трейдерів.

У документі окремо наголошується, що правила мають бути однаковими як для приватних, так і для державних компаній. "Будь-які винятки для держкомпаній це можливості для схем та прямих втрат бюджету. Однакові правила для всіх цей ризик усувають", – йдеться у зверненні.

Раніше у GMK Center заявили, що скасування нульової квоти може повернути старі "сірі" схеми, коли український брухт вивозили до ЄС без мита, переоформлювали і далі відправляли до Туреччини. Фактично це дозволяло обходити експортне мито €180 за тонну. У результаті трейдери заробляли на вивезенні сировини, а бюджет втрачав десятки мільйонів євро. Різниця для держави величезна, адже експорт однієї тонни брухту дає бюджету лише 50–100 грн.

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