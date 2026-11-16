Адаптація досвіду Харкова збереже життя людей: експерт підтримав масштабування запровадженого Тереховим безпекового стандарту

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’я"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’я"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський міст"СВО триває": у Кремлі цинічно заявили, що не дадуть Україні "перепочинку", і згадали про Кримський містБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація зі світлом погіршилася: екстрені відключення ширяться областями УкраїниІлюстрація до гороскопаТрьом знакам зодіаку потрібно бути рішучими на початку тижня: найкращий час переглянути свої рішенняПошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський містПошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський містНазар Задніпровський порівняв двох українських акторок, які будували кар’єру в Москві: одна не програла, інша – відрізана скибкаНазар Задніпровський порівняв двох українських акторок, які будували кар’єру в Москві: одна не програла, інша – відрізана скибкаРосія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозуРосія готує новий удар по енергетиці України: Ігнат попередив про загрозуІгнат пояснив, чи справді під час російських атак необхідне світломаскуванняІгнат пояснив, чи справді під час російських атак необхідне світломаскування
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Адаптація досвіду Харкова збереже життя людей: експерт підтримав масштабування запровадженого Тереховим безпекового стандарту

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
291
Адаптація досвіду Харкова збереже життя людей: експерт підтримав масштабування запровадженого Тереховим безпекового стандарту
Ігорь Терехов міський голова Харкова. Джерело: "Укрінформ"

Розроблені у Харкові під керівництвом міського голови Ігоря Терехова алгоритми реагування на російські обстріли можуть стати основою єдиного загальнонаціонального стандарту цивільного захисту. Їхнє впровадження в інших українських містах дозволить заощадити час і ресурси, а головне – зберегти людські життя. Таку думку висловив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, коментуючи ініціативу очільника Асоціації прифронтових міст та громад.

За словами Куща, загроза регулярних повітряних атак сьогодні поширюється навіть на міста, які раніше вважалися відносно безпечними. Тому місцева влада змушена терміново вдосконалювати механізми реагування на обстріли.

"Але тут не варто вигадувати "велосипед": всі ці алгоритми вже створені та перевірені практикою у таких містах як Харків. І довели свою ефективність", – зазначив економіст.

Він звернув увагу на пропозицію Ігоря Терехова поширити харківський досвід організації цивільного захисту на інші громади України. Йдеться про комплексну систему, яка об’єднує роботу міських служб на всіх етапах реагування – від попередження про загрози та визначення місць ворожих ударів до допомоги постраждалим і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
8,9 т.
"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рік
8,9 т.
"Монстр" Ель-Ніньйо набирає обертів: NASA прогнозує кліматичне явище, сильніше за катастрофічний 1997 рік
OBOZ.UAOBOZ.UA
6,6 т.
Чи варто зрізати гортензії на зиму: несподівана порада від досвідчених садівників
6,6 т.
Чи варто зрізати гортензії на зиму: несподівана порада від досвідчених садівників
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
3,2 т.
Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати
3,2 т.
Коли будуть магнітні бурі в листопаді: названо небезпечні дати

Експерт навів конкретні результати впровадження такого підходу.

"Система вже дає практичні результати: час визначення місця ворожого удару вдалося скоротити з п’яти хвилин до 30 секунд, а тривалість повітряних тривог у Харкові – на 39,75%", – написав він.

Ініціативу щодо масштабування харківського безпекового стандарту Терехов представив під час засідання Ради Коаліції за участю представників центральної та місцевої влади. Зустріч була присвячена посиленню захисту українських міст в умовах зростання інтенсивності російських атак.

"Ми пропонуємо використати наш досвід для створення єдиного загальнонаціонального стандарту, моделі цивільного захисту та оперативного реагування, який можна адаптувати для потреб різних українських міст", – процитував Кущ слова очільника АПМГ.

На думку аналітика, використання вже відпрацьованих у Харкові алгоритмів дозволить іншим громадам не витрачати час на розробку власних рішень із нуля. Особливо актуальним це стає на тлі посилення російських обстрілів та загроз для критичної інфраструктури.

"Адаптація досвіду міської влади такого міста як Харків, масштабування ефективності алгоритмів, створених в цьому місті, в масштабах значної кількості українських міст, дозволить зберегти час, кошти і, найголовніше – життя людей", – підсумував Кущ.

Схожі теми
Російські обстрілиХарківукраїнціІгор ТереховІгор Терехов
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!