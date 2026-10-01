А що ти відчуваєш просто зараз? Понад 3 тисячі людей долучилися до проєкту ГО "Адаптоніка" у Києві

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для захисників Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 70 тис. грн (€1 400 )"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. Відео"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. ВідеоВбивство Фаріон"Резонансний злочин сколихнув усю країну": у поліції розповіли, як збирали докази у справі про вбивство ФаріонЖінка зі смартфоном та банківською карткою. ІлюстраціяУкраїнцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилосяНБУ випустив нову монету 10 грн. ІлюстраціяНБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд маютьБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. ФотоБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. ФотоРосійський диктатор Володимир Путін"Тенденції саме такі": Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. ВідеоДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіттяДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіття

А що ти відчуваєш просто зараз? Понад 3 тисячі людей долучилися до проєкту ГО "Адаптоніка" у Києві

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 3,2 т.
А що ти відчуваєш просто зараз? Понад 3 тисячі людей долучилися до проєкту ГО "Адаптоніка" у Києві
ГО "Адаптоніка"– це спільнота, що прагне зробити психологію зрозумілою та доступною для всіх українців
Джерело: "Адаптоніка"

А коли ви востаннє запитували себе: "Що я зараз відчуваю?" Саме на це питання протягом вересня пропонувала відповісти своїм відвідувачам локація "Що ти відчуваєш" у столичному ТРЦ Lavina Mall.

Інтерактивну інсталяцію створила громадська організація "Адаптоніка". З 4 до 30 вересня до неї долучилися понад 3 тисячі людей – кияни та гості столиці могли зупинитися на кілька хвилин, прислухатися до себе та позначити свій емоційний стан на спеціальній "дошці емоцій".

Свої переживання учасники передавали за допомогою зображень різних емоцій: хтось обирав радість, хтось – сум чи хвилювання, а хтось ділився надією.

"Психологічна цінність цього проєкту для нас значно глибша, ніж просто можливість обрати емоцію на стенді. Ми живемо в реальності, де людина дуже часто змушена функціонувати попри втому, тривогу, напруження чи страх. І поступово можна настільки звикнути "триматися", що перестати помічати, що насправді відбувається всередині.

Читайте також
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
icon 9,0 т.
Росія змінює правила гри: чому ворог ударив по Південому мосту
icon 9,0 т.
Росія змінює правила гри: чому ворог ударив по Південому мосту
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 7,0 т.
"Незламна кава": як 2 грн з кожної чашки перетворилися на понад 33 млн грн допомоги Україні
icon 7,0 т.
"Незламна кава": як 2 грн з кожної чашки перетворилися на понад 33 млн грн допомоги Україні
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 3,8 т.
Жовтень все розставить на свої місця: Тельці втратять контроль над ситуацією, а Раки мають робити невеликі кроки до щастя
icon 3,8 т.
Жовтень все розставить на свої місця: Тельці втратять контроль над ситуацією, а Раки мають робити невеликі кроки до щастя

Питання "Що я зараз відчуваю?"повертає людину до контакту із собою. Помітити свою емоцію, назвати її й дозволити їй бути – це вже важливий крок до кращого розуміння власного стану та саморегуляції. Ми не ставили собі за мету створити терапію посеред торгового центру. Нам було важливо зробити психологічну турботу частиною звичайного життя. Доступною, простою і такою, для якої не потрібно чекати моменту, коли вже зовсім важко.

І те, що понад три тисячі людей зупинилися біля цієї інсталяції й відповіли собі на це питання, для нас дуже показово. Це означає, що людям потрібен простір, у якому можна не лише поспішати, справлятися й бути сильними, а й просто помітити себе", – зазначили у "Адаптоніці".

Ідея проєкту – нагадати, що турбота про ментальне здоров’я може починатися з дуже простої речі – паузи та уваги до власного стану. Особливо в реальності, де щодня доводиться жити зі стресом, напругою та наслідками війни.

Довідково:

ГО "Адаптоніка" це спільнота, що прагне зробити психологію зрозумілою та доступною для всіх українців. Її місія полягає у формуванні в суспільстві культури піклування про психічне здоров'я, аби турбота про власний психологічний стан стала природною частиною життя кожної людини. В умовах сучасних викликів, зокрема війни та стресу, "Адаптоніка" ставить за мету допомагати людям знаходити внутрішній спокій та баланс. Для цього організація ділиться корисними знаннями з психології, надає ефективні інструменти та пропонує вправи для самодопомоги, підтримки близьких та підвищення стійкості, а також прагне зробити психологічну самодопомогу доступною для всіх, незалежно від віку, статусу чи обставин.

Схожі теми
допомогаПсихологічна допомогаПсихологіяукраїнці
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись