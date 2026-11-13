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86 років тому Молотов зустрівся із Гітлером у Берліні: історичне фото, яке викриває лицемірство СРСР

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
441
86 років тому Молотов зустрівся із Гітлером у Берліні: історичне фото, яке викриває лицемірство СРСР
Міністр закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов (ліворуч) розмовляє з німецьким дипломатом Густавом Хільгером (у центрі) та Адольфом Гітлером, Берлін, листопад 1940 року. Джерело: Pictures from History

13 листопада 1940 року в Берліні відбулася зустріч міністра закордонних справ СРСР В’ячеслава Молотова з Адольфом Гітлером. Переговори між представниками двох тоталітарних режимів стосувалися можливого розширення співпраці та поділу сфер впливу в Європі й за її межами.

Знімки того історичного дня були зроблені в Імперській канцелярії, Молотов сидить навпроти Гітлера, а спілкуватись їм допомагає німецький дипломат і перекладач Густав Хільгер. На зустрічі тоді перебували також міністр закордонних справ Німеччини Йоахім Ріббентроп і керівник Верховного командування Вермахту генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель.

Візит Молотова до столиці Третього рейху тривав 1-13 листопада. Німецька сторона запропонувала СРСР приєднатися до "пакту трьох" разом із Німеччиною, Італією та Японією. Йшлося про політичну співпрацю, взаємну підтримку та розмежування сфер впливу. По суті, представники двох тоталітарних імперій вирішували, як будуть ділити світ. Зокрема, Берлін пропонував Москві зосередити свої інтереси в напрямку Індійського океану.

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86 років тому Молотов зустрівся із Гітлером у Берліні: історичне фото, яке викриває лицемірство СРСР

Переговори Молотова, Хільгера та Гітлера у Беліні, листопад 1940 року. Джерело: Pictures from History

Однак радянське керівництво мало власні територіальні претензії. Під час переговорів Молотов наполягав на інтересах СРСР у Фінляндії, Болгарії та районі Чорноморських проток. 25 листопада Москва передала Берліну відповідь із контрпропозиціями: серед іншого, вимагала виведення німецьких військ із Фінляндії та визнання радянських інтересів у напрямку Перської затоки.

Ці переговори показали, що радянське керівництво цілком серйозно розглядало можливість союзу з нацистською Німеччиною, яка на той момент уже вела війну, яка увійде в історію як Друга світова. Москва не відкидала співпраці з Гітлером через ідеологічні чи моральні суперечності. Домовитись не вийшло саме через апетити двох імперій – сторони не зуміли дійти консенсусу щодо розподілу територій і впливу.

Зрештою, угоди не підписали, а переговори більше не поновлювали. Менш ніж за рік, 22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР. Приблизно за місяць після зустрічі Молотова з Гітлером німецьке командування почало розробляти план нападу на Радянський Союз, відомий як операція "Барбаросса".

Історія цих переговорів особливо промовиста на тлі радянської пропаганди, яка згодом намагалася представити Москву як принципового противника нацизму. Насправді ж у 1940 році СРСР був готовий домовлятися з гітлерівським режимом про новий поділ світу – за умови, що отримає бажані території та сфери впливу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яку страшну таємницю приховували радянські міста з цифрами у назві.

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