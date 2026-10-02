50 літер: як звучить найдовше прізвище в Україні та хто його власник

У повсякденному житті українці звикли чути прізвища, що складаються в середньому з 5-8 літер. Проте існують такі прізвища, які не лише складно вимовити, а й створюють виклик для працівників паспортних столів та державних реєстрів, оскільки через занадто довге слово не вистачає місця для введення літер.

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Саме такі ситуації трапляються навколо найдовшого в Україні прізвища, носій якого живе в Тернополі. OBOZ.UA розповідає, як звучить найдовше прізвище в Україні та скільки воно має літер.

Що відомо

Найдовше в Україні офіційно зареєстроване прізвище складається з 50 символів, і це є технічним максимумом, який здатна прийняти паспортна система. Якби не цей технічний ліміт реєстру, власник цього прізвища зробив би його ще довшим, адже початковий задум налічував близько 70 знаків.

Офіційним носієм найдовшого прізвища в Україні став житель Тернополя, чиє прізвище у документах звучить як Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

Таке складне прізвище не є випадковістю чи помилкою друку – це було свідомим вибором чоловіка, який вирішив кардинально змінити свої паспортні дані. Він створив це прізвище самостійно, комбінуючи частини слів, знайдених у різних джерелах. Тернополянин почав експериментувати з власним ім'ям ще у 2010 році, користуючись своїм законним правом на зміну персональних даних.

Сам чоловік на прізвище Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав пояснює таку конструкцію глибоким символізмом та спробою поєднати в одному слові все, що йому імпонує.

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Цікаво, що в побуті тернополянин не змушує своїх рідних вимовляти всі 50 літер, а друзі називають його скорочено – "Бронік".

Найкоротші українські прізвища

В Україні дуже рідко можна почути прізвища, які складаються лише з двох або трьох літер. Найчастіше вони пов'язані з назвами тварин або природними явищами: Єх, Лев, Син, Кий, Мак, Лис, Лут, Яр і Вак.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, які прізвища у давнину давали людям із слабким характером. Так, окрема група родових назв походить від слова "нюня" і може означати, що носій такого прізвища мав слабкий характер, був нерішучою людиною.