5-й рік. Пісочин (23 тис. людей) під Харковом: вік вбитих за вечір – 16, 19, 51, серед 25 поранених – 9, 13…
Хто про що, а я все про своє.
Допомога Україні за весь час війни:
від Польщі – десь удвічі менше за голандському чи данську,
від Румунії – менше ніж половина естонської й менше допомоги від Великого Гецогства Люксембурзького,
від Болгарії – в сім разів менше за литовську,
від Угорщини – майже вдвічі менше, ніж від Ісландії.
Всі вони – Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина – наші сусідки (Болгарія – морем) і подруги по соціалістичному таборові на чолі з Москвою.
Вбивці.
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