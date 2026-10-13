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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

5-й рік. Пісочин (23 тис. людей) під Харковом: вік вбитих за вечір – 16, 19, 51, серед 25 поранених – 9, 13…

5-й рік. Пісочин (23 тис. людей) під Харковом: вік вбитих за вечір – 16, 19, 51, серед 25 поранених – 9, 13…
Наслідки російського удару по Пісочину на Харківщині 11 жовтня 2026 року. Джерело: ДСНС Харківщини

Хто про що, а я все про своє.

Допомога Україні за весь час війни:

від Польщі – десь удвічі менше за голандському чи данську,

від Румунії – менше ніж половина естонської й менше допомоги від Великого Гецогства Люксембурзького,

від Болгарії – в сім разів менше за литовську,

від Угорщини – майже вдвічі менше, ніж від Ісландії.

Всі вони – Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина – наші сусідки (Болгарія – морем) і подруги по соціалістичному таборові на чолі з Москвою.

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Вбивці.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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