Хто про що, а я все про своє.

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Допомога Україні за весь час війни:

від Польщі – десь удвічі менше за голандському чи данську,

від Румунії – менше ніж половина естонської й менше допомоги від Великого Гецогства Люксембурзького,

від Болгарії – в сім разів менше за литовську,

від Угорщини – майже вдвічі менше, ніж від Ісландії.

Всі вони – Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина – наші сусідки (Болгарія – морем) і подруги по соціалістичному таборові на чолі з Москвою.

Вбивці.

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