5 домашніх рослин, які варто припинити підливати у листопаді: це піде їм на користь

Чи знали ви, що деякі кімнатні рослини в листопаді варто припинити поливати взагалі? У цей час вони сповільнюють ріст через скорочення світлового дня та зниження температури, а отже і потреба у волозі для них зводиться до мінімуму.

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Які саме види можна перевести на вкрай обмежений полив, а то і зовсім залишити в спокої, виданню Yahoo Life розповів фахівець із садівництва Річард Баркер. Він назвав 5 рослин, які з листопада переходять у стадію спокою.

Кактуси

Особливо це стосується пустельних кактусів, які активно ростуть навесні та влітку. У листопаді їм уже не потрібен звичний полив. Якщо кактус стоїть у неопалюваному приміщенні або йому забезпечили повноцінний зимовий спокій, з жовтня до березня він може взагалі не потребувати води. Але в теплому приміщенні час від часу доведеться трохи зволожувати ґрунт, щоб рослина не почала зморщуватися. Найкраще поставити перенести такі рослини у світле й прохолодне місце, наприклад на підвіконня. Узимку їм потрібен період спокою, щоб навесні вони могли зацвісти.

Сукуленти

Головна відмінність кактусів від інших сукулентів полягає в тому, де вони накопичують воду. Кактуси зберігають її переважно в стеблах, а сукуленти – у листках, коренях або стеблах. Розеткові сукуленти, зокрема ехеверії, не обов'язково повністю позбавляти поливу. Однак зволожувати ґрунт потрібно дуже помірно – лише тоді, коли листя починає зморщуватися. У прохолодному приміщенні з недостатнім освітленням надмірно вологий ґрунт швидко призводить до загнивання основи рослини. Тому земля в горщику має бути лише злегка вологою.

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Оскільки сукуленти накопичують воду в різних частинах рослини, узимку вони витрачають її дуже повільно. Річард Баркер радить поливати їх лише тоді, коли ґрунт повністю висохне, а листя почне зморщуватися або ставати м'яким. Якщо рослина перейшла в стан спокою, полив можна взагалі припинити.

Сансевієрія

Одна з найпопулярніших кімнатних рослин також потребує значно менше води в холодну пору року. У цей час вона може тижнями обходитися без поливу. Тому, перш ніж братися за лійку, дайте ґрунту, в якому вона стоїть, повністю висохнути, адже холодна і при цьому зволожена земля швидко спричиняє загнивання коренів сансевієрії. Якщо вам складно визначити, чи висохла земля, просто занурте палець у ґрунт на кілька сантиметрів. Якщо там відчувається волога, поливати не потрібно. Також можна скористатися датчиком вологості ґрунту.

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Алое вера

Узимку алое росте повільніше і витрачає свої запаси води із листя дуже економно. Тому звичний графік поливу варто призупинити й зволожувати ґрунт лише після того, як він повністю висохне. Тому стежте за ним приблизно так само, як і за сансевієрією.

Каладіуми

Каладіуми, які також називають "слоновими вухами", вирізняються яскравим забарвленням і незвичайними візерунками на листках. Однак милуватися ними протягом усього року не вийде: восени ці рослини природно переходять у стан спокою. Ці теплолюбні багаторічники ростуть із підземних бульб. Коли восени світловий день скорочується, а температура знижується, їхнє барвисте листя поступово відмирає, і рослина впадає у своєрідну сплячку.

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Коли листя каладіумів починає жовтіти, в'янути й засихати, полив потрібно припинити. Горщик варто перенести в прохолодне темне місце, наприклад у вільну кімнату або коридор, де температура триматиметься в межах 10-16 °C. А повертати каладіум до активного росту потрібно навесні – зазвичай із березня до травня. Для цього горщик переносять у світле приміщення з температурою 18-25 °C.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які кімнатні рослини взимку потребують не тільки поливу, але і підживлення.