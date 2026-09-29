У США 18-разовий чемпіон із поїдання хот-догів Джої Честнат встановив новий рекорд. Усього за 10 хвилин він з'їв 40 панкейків, обійшовши всіх суперників та отримавши приз у розмірі 25 000 доларів.

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Чемпіонат світу з поїдання млинців відбувся у Вільямсбурзі (штат Вірджинія), у неділю, 26 вересня. Про це пише портал Wide Open Country.

Для Честната, уродженця Кентуккі, це був перший конкурс із поїдання панкейків, хоча він регулярно змагається на інших подібних фестивалях.

До нього рекордом вважався показник у 35 з'їдених за 10 хвилин млинців. Перед змаганням американець заявляв, що ключем до перемоги є "ідеальний ритм дихання, кусання, жування та ковтання".

Він також зізнався, що з п'ятниці не вживав твердої їжі для підготовки. Натомість чоловік протягом тижня уникав цукру й дотримувався дієти з високим вмістом клітковини.

Що передувало

Честнат здобув свою рекордну 18-ту перемогу у змаганнях із поїдання хот-догів від закладу Nathan's у День Незалежності США (4 липня). Тоді він з'їв 66 хот-догів за 10 хвилин (загалом це 18 000 калорій). Цей вражаючий виступ випередив результат Патріка Бертолетті, який посів друге місце, на 15 хот-догів.

"Це мрія... Немає кращого місця на Землі", – сказав Честнат, завершивши змагання із перемогою. Американець назвав конкурси з поїдання хот-догів "найпатріотичнішим видом спорту, який у нас є".

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