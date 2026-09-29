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40 млинців за 10 хвилин: американець встановив незвичний рекорд

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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40 млинців за 10 хвилин: американець встановив незвичний рекорд
Джої Честнат на Фестивалі млинців у суботу, 26 вересня 2026 року, у Вільямсбурзі (штат Вірджинія, США)
Джерело: Visit Williamsburg

У США 18-разовий чемпіон із поїдання хот-догів Джої Честнат встановив новий рекорд. Усього за 10 хвилин він з'їв 40 панкейків, обійшовши всіх суперників та отримавши приз у розмірі 25 000 доларів.

Чемпіонат світу з поїдання млинців відбувся у Вільямсбурзі (штат Вірджинія), у неділю, 26 вересня. Про це пише портал Wide Open Country.

Для Честната, уродженця Кентуккі, це був перший конкурс із поїдання панкейків, хоча він регулярно змагається на інших подібних фестивалях.

До нього рекордом вважався показник у 35 з'їдених за 10 хвилин млинців. Перед змаганням американець заявляв, що ключем до перемоги є "ідеальний ритм дихання, кусання, жування та ковтання".

Він також зізнався, що з п'ятниці не вживав твердої їжі для підготовки. Натомість чоловік протягом тижня уникав цукру й дотримувався дієти з високим вмістом клітковини.

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40 млинців за 10 хвилин: американець встановив незвичний рекорд

Джої Честнат – регулярний учасник конкурсів із поїдання їжі

Джерело: Instagram @joeychestnut

Що передувало

Честнат здобув свою рекордну 18-ту перемогу у змаганнях із поїдання хот-догів від закладу Nathan's у День Незалежності США (4 липня). Тоді він з'їв 66 хот-догів за 10 хвилин (загалом це 18 000 калорій). Цей вражаючий виступ випередив результат Патріка Бертолетті, який посів друге місце, на 15 хот-догів.

"Це мрія... Немає кращого місця на Землі", – сказав Честнат, завершивши змагання із перемогою. Американець назвав конкурси з поїдання хот-догів "найпатріотичнішим видом спорту, який у нас є".

40 млинців за 10 хвилин: американець встановив незвичний рекорд

Джої Честнат. Архівне фото

Джерело: Instagram @joeychestnut

40 млинців за 10 хвилин: американець встановив незвичний рекорд

Джої Честнат. Архівне фото

Джерело: Instagram @joeychestnut

Як писав OBOZ.UA, нещодавно 11-річна Кіра Касинець з Ужгорода встановила світовий рекорд зі скоромовки. На сцені шоу "Україна має талант" дівчинка напам’ять продекламувала текст із 1328 слів і 2780 складів за 7 хвилин 35 секунд.

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