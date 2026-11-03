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Андрій Іллєнко
Андрій Іллєнко

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Новини. Суспільство / Думки
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29 загиблих та 48 зниклих безвісти в Комишувасі. Але інтернет обговорює вигадані катівні

29 загиблих та 48 зниклих безвісти в Комишувасі. Але інтернет обговорює вигадані катівні
Наслідки російського удару по Комишувасі. Джерело: ДСНС

29 загиблих та 48 зниклих безвісти після російського авіаудару в Комишувасі.

Але весь український інтернет обговорює не це, а чергового мальчіка в трусіках з вигаданої "катівні".

Підбурювачами погрому виявились (як несподівано) промосковські ряжені. І вони досі на волі.

Якщо жорсткої реакції держави не буде – завтра будь-який промосковський чорт в тіктоку оголосить будь-який військовий обʼєкт чи просто хату, де живуть військові, "підпільною тюрмою" і влаштує наступний погром. І питання людських жертв у такому сценарії – лише питання часу.

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І я не перестану це повторювати. Воююча країна не може існувати де-факто без військової юстиції. Не повинні бойові підрозділи займатися СЗЧшниками і тому подібними питаннями. Армія має воювати, а відповідні органи правопорядку – займатися правопорушниками.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Телеграм Андрія Іллєнка
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