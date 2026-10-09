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2027 рік за східним календарем: яка тварина буде символом

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
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2027 рік за східним календарем: яка тварина буде символом
2027 буде роком Червоної Кози

Зимові свята, як не крути, наближаються, і багатьом цікаво, яка тварина стане символом 2027 року за східним календарем. І якою, на додачу, буде його стихія.

OBOZ.UA розповідає, хто, якщо вірити китайській астрології, буде покровителем наступного року. І коли саме ця тварина вступить у свої права.

Рік Вогняної Кози: колір та ключові характеристики

Отже, за східним зодіаком символом 2027 року буде Червона Вогняна Коза (або, за іншим трактуванням, Вівця). Головний колір цього періоду – червоний та всі його теплі відтінки, від вогняно-помаранчевого до глибокого пурпурового, що уособлюють стихію Вогню.

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Східні астрологи вважають, що поєднання м'якої, творчої природи Кози з пристрасним і непередбачуваним Вогнем робить цей рік часом сміливих рішень, спалахів натхнення та активних змін. Вважається, що Червона Коза сприяє мистецтву, сімейному затишку та емоційному розкриттю, проте вимагає гнучкості й уміння уникати зайвої імпульсивності.

Коли саме почнеться рік Вогняної Кози

За традиційним місячно-сонячним календарем східний Новий рік ніколи не збігається з 1 січня. Він припадає на появу другого молодика після зимового сонцестояння. В Китаї цей день вважається святом весни.

Рік Червоної Вогняної Кози офіційно розпочнеться 6 лютого 2027 року. Саме цього дня розпочнеться наступний рік за східним календарем. Урочистості триватимуть аж два тижні і завершаться Святом ліхтарів 20 лютого. Триватиме Рік Кози до 25 січня 2028 року, коли почнеться рік Зеленої Мавпи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, куди в Європі можна поїхати на різдвяний ярмарок цієї зими.

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