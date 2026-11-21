Про 2027 рік: тотеми, затемнення, комети, містичні дати.

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2027 має принести неочікувані кардинальні зміни Україні та усьому світу. Це пов’язане з усіма календарями давніх культур, які знайомі сучасному людству. Згідно з цими календарями, життя на Землі проходить величезні епохи, тривалість яких визначається від 12 до 144 тисяч років – кожна давня культура повідомляє свою версію відносно тривалості епох. Але усі календарі давніх цивілізацій сходяться в одному. Злам епох, або завершення однієї епохи та початок другої, у адаптуванні на сучасний сонячний календар, припадає на період з 2011 по 2025 рік. Цей період має назву "Тринадцять крилатих років", або "Роки Змін", "Роки Переходу". Тобто, з 2025 року період переходу має бути завершений, й 2027 рік має стати другим роком початку нової епохи.

Зазвичай роки переходу переповнені великими природними та соціальними катастрофами, так завжди стається на зламі епох. Завершення періоду катастроф почалося у 2026 році та подовжиться у 2027. Мають почати діяти нові закономірності та явища – як у природі, так й у соціальній сфері.

2027 пройде під знаком кількох тотемів різних духовних навчань. У стародавніх слов'ян, як і в багатьох інших народів, що населяють Європу, найголовнішою датою зміни річного циклу вважалася найдовша ніч на Зимове Сонцестояння 21/22 грудня. Саме цієї ночі змінювалася і влада Тотемів Року. З тотемів давньослов'янських племен 2027 належить тотему Корова. Корова приносить із собою відданість ідеалам та сильний, хоч і повільний, рух. Тому рік Корови сприятиме реалізації планів. За давньослов'янським сонячним календарем 2027 рік матиме нумерацію 7535. Нумерологічний аналіз показує, що природні сили, що діятимуть у 2027 (7535) році, будуть шукати рівновагу.

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Наводжу таблицю 12-річного тотемного календаря наших предків. Він складений з тотемів племен, які населяли територію України у минулому, й згадується у публікаціях, починаючи з 1994 року. Дослідники ще й досі вивчають й збирають історичні згадки про цей календар, отже, ми надіємося побачити у майбутньому його повну відновлену реконструкцію.

Головні історії дня

Згідно зі східним місячним календарем, новий рік настане 6 лютого 2027 року, це буде 4724 місячний рік. Тотем року Червона Вогняна Коза. Роки під знаком Вогняної Кози протягом історії людства були роками змін. Наприклад, у 1907 році відбулася "Паніка 1907 року" – велика банківська криза, що привела до створення ФРС, у 1967 відбулася Шестиденна війна на Близькому Сході, почалася громадянська війна в Нігерії, також були й інші локальні конфлікти. Також було багато землетрусів, найбільший серед них землетрус на Ямайці 1907 року. Новий рік за східним місячним календарем усе одно підв’язаний до сонячного календаря. Це – другий Новий Місяць після Зимового Сонцестояння (22 грудня).

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Цікаво ще й інше. Другий рік поспіль Новий Рік за Східним Місячним календарем припадає на затемнення. Що рік Вогняного Коня (2026), що рік Вогняної Кози (2027). Затемнення зазвичай посилює у рази трансформаційний вплив тотему року. Тому фахівці вважають, що 2027 рік принесе великі зміни, значна частина яких буде неочікуваною.

Згідно з зороастрійськими віруваннями, новий 3762 наступає 22 березня, в дні весняного рівнодення, і у нього є тотем – тотемом 2027 року є Білий Ведмідь. Рік Білого Ведмедя традиційно трактують як час серйозних іспитів, перевірки на витривалість та початку глобальних подій, наслідки яких розгортатимуться згодом. Тобто це буде рік формування нових глобальних процесів.

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Більшість астрологічних шкіл оголошують 2027 рік під впливом Марсу, оскільки перший день і перша година ранку після зимового сонцестояння – день і година Марса. Протистоянь у світі побільшає. В політиці різних країн світу на перше місце вийдуть питання розбудови власної безпеки, безпекових союзів, а також спроби вирішення застарілих конфліктів шляхом протистоянь.

У 2027 році нас чекає п’ять затемнень: 6 лютого 2027 року – кільцеподібне сонячне затемнення, 20 лютого 2027 року – напівтіньове місячне затемнення, 18 липня 2027 року – напівтіньове місячне затемнення, 2 серпня 2027 року – повне сонячне затемнення, 17 серпня 2027 року – напівтіньове місячне затемнення. Співпадіння цих затемнень з іншими сакральними датами викликає у астрологів та мантиків моторошні відчуття. Бо кільцеподібне затемнення Сонця співпадає з новим роком за східним місячним календарем, а повне сонячне затемнення з Днями Блискавок та Громів у більшості духовних течій світу!

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Повного сонячного затемнення багато людей відверто лякаються, бо така подія дуже рідкісна. Останнє повне сонячне затемнення, смуга повної фази якого проходила територією України, відбулося 15 лютого 1961 року. За різними віруваннями, повне сонячне затемнення значно пришвидшує усі трансформаційні процеси, а також може віщувати великі катастрофи.

Найцікавіше й найрідкісніше явище – це формування одночасно двох (!) коридорів затемнень навколо серпневого затемнення: реверсивний коридор (місячне затемнення 18 липня – сонячне затемнення 2 серпня) та директний (сонячне затемнення 2 серпня – місячне затемнення 17 серпня) Два коридори затемнень влітку!!!

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У 2027 році буде й кілька серединних точок між затемненнями. У ці дні бажано перебувати в позитивному настрої, вірити у добре, і тоді серединні точки змусять це добре відбуватися в нашому житті. Дати найважливіших серединних точок 2026 року: 11 лютого, 25 липня, 9 серпня.

У 2027 року видимими на небі очікують побачити три яскраві комети. 2P/Encke – найяскравіша комета початку року. Зближення із Землею очікується 3 лютого 2027 року, а проходження перигелію – 10 лютого 2027 року. C/2025 Y1 (ATLAS) – очікується у зоні спостережень з червня по жовтень 2027 року (прогнозована яскравість близько 11–12 зоряної величини; потрібні телескопи). 45P/Honda – короткоперіодична комета з періодом обертання близько 5,3 року. Перигелій пройде 30–31 серпня 2027 року. 104P/Kowal 2 – повертається у вересні–листопаді 2027 року, орієнтовна яскравість близько 10 зоряної величини, переважно на ранковому небі.

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Комета 45P/Honda вважається передвісником великих змін, бо її перигелій відбудеться напередодні повного затемнення сонця.

Також нагадаємо нашим читачам, що у зоряній карті проголошення незалежності України з дня проголошення незалежності почали діяти два вузла. Один "Небесний Цілитель", діє постійно, означає: "цю країну не можна знищити". Другий – "Демон Руйнування", діяв до січня 2026 року. Цей другий вузол провокував дві спроби знищення: через воєнні дії та через спробу чиновників привласнити надбання народу. Й те, й те ми спостерігали у минулі роки. У січні 2026 року руйнівний вузол завершитвся, й в нас з 2027 з’являться можливості позбавитися обох загроз.

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