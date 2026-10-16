У другій половині жовтня та у листопаді відбудуться знакові астрономічні та астрологічні події, що можуть суттєво вплинути на долю України на усього світу, зокрема, через повну повторюваність розташування небесних тіл на зоряному небі 1778 та 1939 років.

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Повторення розташування небесних тіл на зоряному небі станом на 6 травня 1778 року – 25 жовтня 2026 року

Ключові спільні риси у розташуванні небесних тіл:

Плутон у Водолії: 6 травня 1778 року Плутон перебував на початку знаку Водолія (це був період розквіту епохи Просвітництва, за два роки до Французької революції). Схожа ситуація спостерігається і 25 жовтня 2026 року, коли Плутон знову здійснює свій транзит цим же сектором.

На обидві дати припадає розворот або стаціонарність Плутона у Водолії. Зокрема, у травні 1778 року він розвертався у ретроградний рух, а в жовтні 2026 року він завершує свій ретроградний цикл і виходить у прямий (директний) рух.

Уран та Нептун: В обидва періоди ці планети утворюють гармонійні конфігурації між собою та з Плутоном, що історично збігається з епохами великих науково-технічних та соціальних переломів.

Положення Сонця (Взаємозв'язок осі Телець – Скорпіон): 6 травня Сонце традиційно перебуває в знаку Тельця, а 25 жовтня – в протилежному знаку Скорпіона. Ці дві дати активують одну й ту саму фіксовану астрономічну вісь (Телець – Скорпіон), яка відповідає за матеріальні ресурси, трансформації та фінансові системи.

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Чому це важливо для України. Дослідники таємних вчень та містичних течій вважають, що за проханням Катерини II король Речі Посполитої Станіслав-Август Понятовський зробив "світлове шоу" на Грецькій Горі у Каневі саме 6 травня 1778 року. Дослідники вбачають у цьому "світловому шоу" магічний обряд та символи, які мали вплинути на масову свідомість людей того часу, закласти у колективне безсвідоме програми підкорення.

Катерина II прагнула, щоб це світлове шоу було влаштовано на Княжій Горі, на який у давнину (IX-X) розташовувалось місто Родень, столиця Артанії (Артанія співпадала кордонами з сучасною Черкащиною). На горі Родень були значущі святилища давньослов’янського богу Роду, першоджерела усього. Але Станіслав-Август Понятовський зробив дійство на Грецькій Горі.

Головні історії дня

Центральним елементом шоу була грандіозна нічна ілюмінація та вогняна інсталяція на Грецькій горі. На вершині звели 27-метрову дерев'яну колону з вензелем імператриці, а схили гори перетворили на імітацію виверження вулкана Везувій – з феєрверками, що злітали в небо, та палаючими "вогняними ріками" смоли й пороху, які стікали в Дніпро. Навколо нього була огорожа з поєднаних ланцюгами стовпчиків, причому самі стовпчики також були освітлені лампами. На вершині цієї колони, була імператорська корона з написом із Вергілія: "Imperium Oceano, famam quæ terminat astris". Це рядок із "Енеїди" Вергілія, пов'язаний із образом влади, межі якої сягають океану й зірок. Дослівно його можна передати приблизно як: "Влада, що сягає океану, а слава – до зірок."

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Тобто композиція була дуже чітко побудована: знизу – гора, перетворена на вогняний Везувій. У центрі – величезний обеліск із вензелем Катерини ІІ, на вершині – імператорська корона, а під короною – латинський текст про владу та славу до зірок.

І це важливо: корона не була просто декоративною прикрасою феєрверку. Вона була верхнім символічним завершенням усієї вертикальної композиції.

Також були присутні Принц Юзеф Понятовський, Принц Шарль-Жозеф де Лінь, Принц Карл Генріх Нассау-Зіген.

Незважаючи на зовнішній блиск, ця подія мала глибокий політичний підтекст та приховане, символічно-сакральне значення для тогочасної геополітики. У культурі Просвітництва та абсолютизму правителів часто прирівнювали до богів. Упокорення "стихії вулкана" (Везувію) перед Катериною II символізувало її абсолютну владу не лише над народами, а й над самим природним хаосом.

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Сенсом цього дійства було досягнення трьох цілей у майбутньому: спроба узяти контроль над українцями, над Кримом та забрати землі Речі Посполитої. Нажаль, ця символічно-магічне дійство дозволило досягти цих цілей.

Дійство було зроблено тоді, коли Плутон починав ретроградний рух у знаку Водолія. 25 жовтня 2026 року Плутон почне рухатися директно. Це означає, що усі програми, закладені на початку його ретроградного руху, мають завершити свою дію та почати руйнуватися. Це має відобразитися як початок саморуйнації державної машини ворога.

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Рух планет 2026 року повторює 1939 рік – рік початку Другої світової

У зв’язку з цим прогнозують можливість подій, схожих на події напередодні Другої світової.

А саме. Сатурн перебував у знаку Овна (транзит тривав з 1937 по 1940 рік) у позиції свого "падіння". Це астрологічне положення збіглося з початком Другої світової війни. Сатурн знову увійшов у знак Овна 13 лютого 2026 року і залишатиметься там до 2028 року. Це положення приносить випробування для систем управління та руйнування застарілих міжнародних угод.

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Завершення циклу урану у Тільці. 1939 рік: Уран рухався знаком Тельця. Цей транзит історично супроводжувався радикальними кризами в економіці та змінами кордонів. 2026 рік: Уран завершує свій 8-річний цикл у Тельці (що тривав з 2018 року) і 26 квітня 2026 року остаточно перейшов у знак Близнюків. Цей фінальний акорд символізує трансформацію світової фінансової системи та відмову від старих моделей безпеки. Уран у 1939 та 2026 знову проходить сузір’ям Близнята.

Опозиція сучасного Плутона у Водолії до його положення у Леві на початку Другої світової.

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Дослідники задаються питанням: А чи не проходимо ми сьогодні ще одну історичну точку, яка символічно перегукується з подіями 1939–1941 років?

Так, до вересня 1939 року між США та Німеччиною відбувалася торгівля, незважаючи на її протистояння з союзниками США. США не прагнула вести повномасштабну війну але вступила у неї після нападу на Перл Гарбор та оголошення війни з боку Німеччини та Італії 11 грудня 1941 року.

Саме у 2026 році президент США шукає торгові відносини з Іраном та Росією замість жорстко протистояти цим агресивним державам. Але так само було й до 1939 року. Чи може статися щось на кшталт "нового Перл Гарбору". Цю тему зараз обговорюють у пресі багатьох країн світу.

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Період неконтрольованого хаосу у світі 6 – 14 листопада

Ми вже розбирали ситуацію 18-19 вересня, коли деякі небесні тіла та вузли зоряної карти знаходилися на "вісі катастроф" Альдебаран-Антарес. Ще раніше розбирали значення серпневого "коридора затемнень". За пронозами, серпневі та вересневі небесні явища мали запустити період непередбачуваних подій, "неконтрольованого хаосу". Як бачимо, цей період настав та активно йде. Світові лідери промовляють з трибун незрозумілі та абсурдні речі. Конфліктів у світі побільшало (згадаємо хоча б конфлікт між хуситами та Саудівською Аравією, або бої на кордоні Ефіопії та Еритреї). Вивергається багато вулканів, у Гімалаях та на Алясці сходи льодовиків, селі та повені.

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Період хаосу спостерігається по усій планеті. Він почне вщухати 1 листопада, а зменшиться та стане контрольованим 14 листопада 2026 року, коли відбудеться малий парад планет на ранковому небі: в один сектор зберуться Меркурій, Венера, Марс і Юпітер. Планети можна буде спостерігати неозброєним оком.

Велесова Ніч або Ніч Мари, яку ще вважають серединною точкою між Осіннім Рівноденням та Зимовим Сонцестоянням з 31 жовтня на 1 листопада

Фактично у всіх культур та містичних вчень нашої планети ключові цикли пов’язані з Природою за землеробством. Природа народжується навесні, дорослішає, нагороджує людей врожаєм, після чого починає згасати та остаточно згасає 31 жовтня. Після чого відчиняються брама у навські світи та душа природи переходить у них до весни.

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Оскільки брама у навські світи відчинена, стає можливим відчувати присутність предків та шанувати їх. У цю ніч у дар предками передають подарунки – гарбузи та фрукти. Їх кладуть у води річок, бо вважається, що річки течуть не тільки у нашому світі, але й у світі предків та у світ богів.

Ця ніч у різних народів називається по різному. Самайн, Хеловін, Діас де Муертес… тощо. Індійський фестиваль "Дівалі" (шлях вогнів) триває тиждень й співпадає з днями шанування предків. Й сенс такий самий – через браму між світами, що відкрилися приходять душі предків, надприродних істот та божественні сутності, які допомагають людям, на їх честь й запалюють вогні. Схожі дні у цей період є й в різних напрямках буддизму – там брама відчиняється між небом та землею та вищи сили можуть з’являтися людям. А обряд той самий – їжу (значна кількість якою є овочі або фрукти) відпускають плисти по річкам в інші світи, для божественних сил та предків.

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Кельти також вірили, що іноді у цю ніч відчиняються й брами хаосу. У цьому випадку наступного дня можуть статися природні катастрофи. Дійсно, історія зафіксувала багато природних катастроф, які сталися саме 1 листопада. Найсильніша з них це Лісабонський землетрус 1 листопада 1775 року. О 9-20 у Середземному морі стався землетрус. Землетрус, цунамі та пожежі майже повністю знищили Лісабон, а разом із ним й інші міста Португалії та інших країн Європи (а також Африки, зокрема, Марокко). Загинули десятки тисяч людей, були затоплені цілі флоти.

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Завершення ретроградного руху Венери 13 листопада

Вважається, що сфера Венери – це симпатія, любов, дружба, співробітництво, збереження відносин між людьми та врожаю. Так ця сфера працює, коли планета Венера рухається в небі директно. Коли ретроградно – усе навпаки, відносини між людьми стають більш напруженими, "на грані конфлікту". Що ми на сьогодні й бачимо. Ретроградний рух Венери почався 3 жовтня. Завершиться 13 листопада. Саме у цей день напруга почне спадати.

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