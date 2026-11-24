Увечері 3 липня 2026 року 17-річний Єгор Качмала з Сум зателефонував мамі й сказав, що хоче піти до магазину по шоколадку. За кілька хвилин російський КАБ влучив у цю будівлю. Хлопець дістав тяжкі поранення голови. Унаслідок цього удару по місту були загиблі та багато поранених. Єгора рятувальники знайшли серед руїн. Нещодавно хлопець пройшов реабілітацію за підтримки Фонду Ріната Ахметова.

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"Тут гарний відпочинок, процедури та персонал", – говорить Єгор.

"Ми дякуємо Фонду, що нам допомогли. Це дуже важливий внесок, особливо для дітей, які постраждали. Це турбота моральна, ти розумієш, що про тебе хтось піклується, переживає. Тут ми отримуємо кваліфіковану допомогу та реабілітацію. Все в одному місці. Дуже гарна обстановка, нам дуже подобається басейн", – говорить Любов, мама Єгора.

У день, коли Єгор дістав поранення, жінка не була поруч. Вона саме поїхала до Шостки, щоб вивезти з прикордонного району своїх батьків і 90-річного дідуся. Про обстріл міста вона дізналася від знайомої телефоном – їй повідомили про влучання в магазин.

"Страшні події пережили, поки я не знала, що він живий, поки його знайшли. Це найстрашніше в житті, що могло бути з матір’ю. Дуже я вдячна людям, які були поряд. Вони вивели його з магазину, відвезли в лікарню. Я в цей час їхала з Шостки, і вже потім мені повідомили, що він живий", – згадує жінка.

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Лікарі діагностували в Єгора відкриту черепно-мозкову травму та переломи кісток черепа. Тривалий час він перебував у реанімації та проходив лікування. Потім розпочав комплексне відновлення.

Ця травма мала наслідки для хлопця – спочатку його турбували головні болі, він погано засинав і часто прокидався вночі.

"Після цієї травми в мене найбільше проблем саме з пам’яттю, короткочасною. Я не можу часто згадати те, що мені щойно сказали. До цього такого не було", – розповідає Єгор.

Також погіршився його психічний стан. Єгор дуже боїться повітряних тривог та найбільше переживає за безпеку мами й постійно просить її ховатися в разі загрози.

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Для родини реабілітація, з якою допоміг Фонд, – це можливість відновлювати здоров'я Єгора та покращити його ментальний стан, щоб поступово повертатися до звичного життя.

Попри стрес і пережите, хлопець хоче залишатися вдома, у рідних Сумах. Єгор дуже сумлінно ставиться до свого майбутнього. Навіть під час реабілітації він не припиняв навчатися онлайн. Адже з професією вже визначився – планує стати реабілітологом.

У межах програми "Рінат Ахметов Дітям. Лікування та реабілітація поранених дітей" Фонд надає допомогу з реабілітації дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів.

Якщо вашій дитині потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).