5 фактів про іменинника Івана ПІДДУБНОГО як ВЕЛИКОГО і НЕПЕРЕМОЖНОГО УКРАЇНЦЯ.

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Сьогодні згадуємо і пошановуємо мого земляка, великого і непереможного українця, 155-річного Івана ПІДДУБНОГО.

Іван Піддубний народився 8 жовтня (26 вересня) 1871 року в козацькій родині селі Красенівка Полтавської губернії, нині Золотоніський (нещодавно Чорнобаївський) район Черкаської області.

Проводжаючи Піддубного в Севастополь на заробітки його батько навчав: "Памʼятай, Іване, що роду ти батьківського і материнського – козацького, запорозького. І що козакові честь дорожче за матір, дорожча за батька рідного. Запамʼятай, Іване, якщо продаси честь – не син ти мені, і я не батько тобі".

6-разовий Чемпіон світу з греко-римської боротьби, який не програв ЖОДНОГО поєдинку: НІКОЛИ в житті не курив та не вживав спиртного.

Був переконаним УКРАЇНЦЕМ: коли радянська влада видала йому паспорт із прізвищем "Поддубный" і національністю "русский", вимагав змінити паспорт, а після відмови власноруч зробив виправлення – "ПІДДУБНИЙ" і "УКРАЇНЕЦЬ".

Свої світоглядні переконання в спорті пояснював так:

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"Виходячи на сцену, я молився за Україну. Тому й перемагав!"

До нас дійшов і такий вислів Піддубного: "Я вірю в Бога, а святих не знаю, тож замість них "Кобзаря" тримаю!"

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!

П.С. Наш Фонд "РІДНА КРАЇНА" в рамках проекту "Україні потрібні герої" на пошану Івана Піддубного:

- організував низку фестивалів "Україна – країна найсильніших людей";

- видав брошуру для школярів та книжкові закладки із правдивою біографією Великого і Непереможного українця;

Головні історії дня

- підтримав видання краєзнавчого дослідження Марії Приліпко "Іван Піддубний – сила України";

- виступав меценатом багатьох просвітницьких та спортивних заходів на батьківщині Івана Піддубного…

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