"Зона негоди": синоптики дали прогноз, де в Європі може випасти до 35 см снігу

За попередніми прогнозами, зима в Європі може бути м'якою та вологою. При цьому "сніговий сезон" на більшій частині Європи очікується переважно слабкий.

Проте в деяких регіонах можливі сильні опади, хуртовини та сильний сніг. Про це повідомляють спеціалізований ресурс Severe Weather Europe та портал DobraPogoda24.pl.

Яку прогнозують погоду в Європі

Зазначається, що на рівень снігу впродовж цієї зими може відчутно впливати супер Ель-Ніньйо. Це явище полягає в різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах).

Як прогнозує польський метеорологічний портал DobraPogoda24.pl, у Європі під час зміни повітряних мас та похолодання ймовірні "сильні хуртовини", а місцями може випасти навіть до 35 см снігу.

За попередніми прогнозами, інтенсивні опади можуть настати вже в період з 23 по 25 жовтня (із можливим відхиленням у кілька днів). Йдеться про снігопади в районі Скандинавії та в районі Альп, зокрема вздовж головного гірського хребта.

Так, передбачається, що сніг може випадати на висоті від 1300-1500 метрів над рівнем моря.

Окрім того, такі снігопади можливі також у таких регіонах:

райони на кордоні Франції та Італії;

південна та східна Швейцарія;

північні окраїни Італії;

центрально-західні та південно-західні частини Австрії.

Зазначається, що снігопади, ймовірно, супроводжуватимуться також сильним вітром. Тим часом в інших частинах Європи можливі місцями відчутні дощі.

При цьому найменше опадів може випасти:

уздовж західного узбережжя Скандинавії;

на півночі Великої Британії;

на заході Балкан.

Угорський портал VAOL.hu повідомив, що перший сніг у країні ймовірний у період з 22 до 26 листопада, проте наголосили, що ці дані поки що не можна вважати остаточним прогнозом, адже пізніше розрахунки ще можуть суттєво змінитися.

"Для Будапешта в період із 23 по 26 листопада зафіксовано кілька ночей, коли температура може опуститися до позначки заморозків або нижче нуля", – розповіли громадянам.

До того ж недостатньо для снігопаду самого лише похолодання – для цього потрібна відповідна кількість опадів та належний температурний режим у шарах атмосфери.

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