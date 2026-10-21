"Зона негоди": синоптики дали прогноз, де в Європі може випасти до 35 см снігу
Ілюстративне фото. Сніг.
Джерело: magnific.com
За попередніми прогнозами, зима в Європі може бути м'якою та вологою. При цьому "сніговий сезон" на більшій частині Європи очікується переважно слабкий.
Проте в деяких регіонах можливі сильні опади, хуртовини та сильний сніг. Про це повідомляють спеціалізований ресурс Severe Weather Europe та портал DobraPogoda24.pl.
Яку прогнозують погоду в Європі
Зазначається, що на рівень снігу впродовж цієї зими може відчутно впливати супер Ель-Ніньйо. Це явище полягає в різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах).
Як прогнозує польський метеорологічний портал DobraPogoda24.pl, у Європі під час зміни повітряних мас та похолодання ймовірні "сильні хуртовини", а місцями може випасти навіть до 35 см снігу.
За попередніми прогнозами, інтенсивні опади можуть настати вже в період з 23 по 25 жовтня (із можливим відхиленням у кілька днів). Йдеться про снігопади в районі Скандинавії та в районі Альп, зокрема вздовж головного гірського хребта.
Так, передбачається, що сніг може випадати на висоті від 1300-1500 метрів над рівнем моря.
Окрім того, такі снігопади можливі також у таких регіонах:
- райони на кордоні Франції та Італії;
- південна та східна Швейцарія;
- північні окраїни Італії;
- центрально-західні та південно-західні частини Австрії.
Зазначається, що снігопади, ймовірно, супроводжуватимуться також сильним вітром. Тим часом в інших частинах Європи можливі місцями відчутні дощі.
При цьому найменше опадів може випасти:
- уздовж західного узбережжя Скандинавії;
- на півночі Великої Британії;
- на заході Балкан.
Угорський портал VAOL.hu повідомив, що перший сніг у країні ймовірний у період з 22 до 26 листопада, проте наголосили, що ці дані поки що не можна вважати остаточним прогнозом, адже пізніше розрахунки ще можуть суттєво змінитися.
"Для Будапешта в період із 23 по 26 листопада зафіксовано кілька ночей, коли температура може опуститися до позначки заморозків або нижче нуля", – розповіли громадянам.
До того ж недостатньо для снігопаду самого лише похолодання – для цього потрібна відповідна кількість опадів та належний температурний режим у шарах атмосфери.
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