Життя над прірвою: який вигляд має найвужче місто у світі, де будинки стоять просто над водою. Фото

Китайське місто Яньцзінь вважається найвужчим у світі – його ширина місцями становить усього 30 метрів. Проте там зводяться будинки заввишки понад 20 поверхів, а населення становить 400 тисяч осіб.

Дістатися з одного місця в інше можна вузькими стежинами над урвищами, при цьому деякі маршрути проходять на висоті 700 метрів і не мають захисних огорож. Яка особливість міської забудови й чим ще цікаве місто, розповідає OBOZ.UA.

Де розташоване місто Яньцзінь

Яньцзінь розташований у провінції Юньнань на південному заході Китаю. Місто розкинулось у вузькій долині вздовж річки, між двома високими гірськими схилами. У найвужчій частині ширина його становить лише 30 метрів, а в найширшій сягає приблизно 300 метрів.

Головна дорога пролягає уздовж річки, а поруч розташовані житлові багатоповерхівки та залізничні колії. Частина залізниці пролягає через тунелі в горах.

Центральна вулиця міста майже рівна, проте в інших районах багато сходів через значні перепади висот.

Щоб дістатися до інших районів міста, жителі користуються вузькими стежками над урвищами, до того ж деякі маршрути проходять на висоті майже 700 метрів над прірвою і не мають захисних огорож. Проте такими маршрутами пересуватись значно швидше, ніж їхати машиною в об'їзд.

Чим відоме місто Яньцзінь

Населення міста становить близько 400 тисяч людей. Житлові багатоповерхівки там зводять на вузьких ділянках між крутими гірськими схилами та річкою. Для будівництва на окремих ділянках навіть вирівнюють частину гірських схилів. Через нестачу місця будують переважно багатоповерхові будинки, частина з яких розміщена безпосередньо над річкою. Щоб вони трималися, використовують високі залізобетонні опори, які також допомагають захистити будівлі від підйому води під час повеней.

Конструкції також укріплюють цементом, який заливають у бамбукові трубки. Такі опори можуть витримувати значну вагу будівель і забезпечувати їхню стійкість на складному рельєфі.

Труднощі через особливість рельєфу

Стара частина Яньцзіня розташована в настільки обмеженому просторі, що можливостей для подальшої забудови практично немає. Житлові квартали Яньцзіня потерпають від повеней, а гірська місцевість створює додаткову загрозу зсувів ґрунту. Через круті схили та близькість річки розширювати чи перебудовувати старі райони дуже складно. Тому нові житлові комплекси зводять за межами старого центру, де є більше простору.

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