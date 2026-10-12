Затримали двох підозрюваних у підпалі станції Starlink у Польщі: польська влада заявила про російський слід

Підозрюваних в підпалі затримано в Німеччині.

У Німеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції супутникового зв’язку Starlink у польській Воля-Кробовській. Польська влада вважає інцидент актом диверсії та заявляє, що за ним стоять російські спецслужби.

Про затримання повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський. За його словами, польські правоохоронці підготували всі матеріали, які стали підставою для затримання, а минулого тижня щодо обох підозрюваних видали європейські ордери на арешт.

Підозрюваних затримали в Німеччині

Двох громадян Туреччини затримали на території Німеччини в межах спільної операції польських і німецьких правоохоронців.

Польське МВС зазначає, що докази для проведення операції зібрали польська поліція, Агентство внутрішньої безпеки та прокуратура. Безпосередньою підставою для затримання стали європейські ордери на арешт, видані щодо обох чоловіків.

Після передачі Польщі їм планують висунути звинувачення у диверсії на користь іноземної розвідки.

Станцію підпалили у вересні

Інцидент стався ввечері 23 вересня у Воля-Кробовській у Мазовецькому воєводстві. На території наземної базової станції Starlink виникла пожежа, внаслідок якої було пошкоджено елементи інфраструктури, зокрема електророзподільне обладнання та генератор.

Польська прокуратура після інциденту відкрила провадження щодо дій на користь іноземної розвідки та диверсії. Слідство встановило, що пожежа була результатом підпалу, а також розглядало версію про те, що напад мав на меті порушити роботу Starlink у Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи.

Станція має стратегічне значення для регіону, оскільки забезпечує супутниковий зв’язок і доступ до інтернету в частині Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні.

Польща заявила про російський слід

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк заявив, що Варшава не має сумнівів щодо причетності російських спецслужб до диверсії.

"Ми не маємо жодних сумнівів, що за цим актом диверсії стоять російські служби", – заявив Семоняк.

За його словами, російські спецслужби дедалі частіше залучають до подібних операцій людей, пов’язаних із кримінальним середовищем.

Польська прокуратура ще після підпалу повідомляла про обґрунтовану підозру, що виконавці могли діяти за дорученням російських спецслужб. У межах розслідування польські правоохоронці також кваліфікували інцидент як можливий акт диверсії на користь іноземної розвідки.

Метою могли бути зв’язок Starlink та Україна

За версією польського слідства, метою підпалу могло бути порушення роботи системи Starlink у Польщі та інших країнах Центральної і Східної Європи.

Особливе значення це має для України, де супутниковий зв’язок Starlink використовується, зокрема, для забезпечення роботи військових та інших критично важливих систем.

Польський уряд раніше також заявляв, що пошкодження станції могло вплинути на доступ до інтернету для українських військових.

Польські служби наголошують, що операція із затримання стала результатом спільної роботи поліції, Агентства внутрішньої безпеки, прокуратури та європейських партнерів. Тепер затриманих мають передати польській стороні для подальшого розгляду справи.

Як повідомляв OBOZ.UA, 23 вересня ввечері у Воля-Кробовській на Мазовії в Польщі на території наземної базової станції Starlink сталася пожежа. Вогонь пошкодив антени та генератор, а польські служби не виключали, що причиною займання міг бути навмисний підпал.