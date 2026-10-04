Європу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіа

Саудівська Аравія планує новий військовий наступ проти підтримуваних Іраном єменських хуситів. Королівство розраховує на військову підтримку інших країн, зокрема Франції, Великої Британії і, можливо, Німеччини.

Туркі бін Фейсал аль-Сауд, колишній керівник розвідки Саудівської Аравії, назвав це спільним завданням. "Ті, хто отримує прибуток від ресурсів регіону, повинні працювати заради миру й безпеки", – заявив він у коментарі Der Spiegel.

"Відповідальність несуть не лише США, Ізраїль та Іран. Європа також виграє від стабільності в нашому регіоні, але мало що робить для її забезпечення. Вони воліють залишити це американцям та іншим", – обурився Туркі бін Фейсал аль-Сауд.

Королівство вже запропонувало створити спільну систему військової безпеки та спостереження для Аравійського півострова та протоки Баб-ель-Мандеб. Туркі бін Фейсал, котрий більше 20 років керував розвідкою Саудівської Аравії, зазначив, що "жодна європейська країна" не виявила бажання взяти участь.

"Утім, Європа отримала б величезну користь від забезпечення безпеки протоки: кораблі могли б безперешкодно подорожувати до Суецького каналу й далі до Європи. Європа мала б долучитися", – переконаний принц.

Він додав, що французи та британці надають деяку підтримку, і інші держави мали б узяти з них приклад. Зокрема, Велика Британія "підтримує нас дозаправкою в повітрі", а Пакистан і Туреччина постачають боєприпаси та розвідувальні дані, сказав співрозмовник.

Захист торговельних шляхів – не лише відповідальність Америки. "Увесь світ має бути залучений", – наголосив Туркі бін Фейсал.

Що передувало

Хусити, яких підтримує Ісламська республіка Іран, уже понад десять років воюють з урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Цей конфлікт відродився на тлі ескалації на Близькому Сході, зокрема війни США й Ізраїлю проти Ірану.

У вересні хусити захопили єменський порт Мокка та кілька островів Червоного моря, що дало їм значний контроль над протокою Баб-ель-Мандеб. Через неї зазвичай проходить близько 12% світової нафтової торгівлі.

Окрім цього, дроновим ударам піддався трубопровід "Схід-Захід" Саудівської Аравії. Ер-Ріяд використовував його для експорту сирої нафти в обхід частково заблокованої Ормузької протоки.

Як писав OBOZ.UA:

– Серед варіантів операцій, які розглядає Саудівська Аравія, є наступальні дії вздовж узбережжя з метою забезпечення безпеки морського шляху через Червоне море або наступ на кількох фронтах. За даними медіа, активні дії можуть розпочатися в найближчі тижні.

– Очікується, що союзники не братимуть безпосередньої участі в боях. Їх проведуть наземні війська, вірні міжнародно визнаному уряду Ємену, за підтримки саудівської авіації.

– Розвідувальне співтовариство США тим часом подало до Конгресу секретний звіт, згідно з яким Саудівська Аравія розглядає можливість створення власної ядерної зброї.