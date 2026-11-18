ЄС готує заборону на в’їзд для колишніх російських військових – Bloomberg

Європейський союз розробляє 22-й пакет санкцій проти Росії, центральним елементом якого має стати заборона на видачу віз колишнім російським військовослужбовцям. Брюссель планує затвердити нові обмеження вже наступного місяця.

Окрім візових обмежень, Європейська комісія має намір запропонувати низку економічних заходів. Про це агентство Bloomberg повідомляє з посиланням на обізнані джерела.

Фінансовий сектор і тіньовий флот

У новому пакеті санкцій європейці хочуть запровадити обмеження щодо низки російських фінансових установ і постачальників криптопослуг. Крім того, під санкції потраплять близько 65 нафтових танкерів російського "тіньового флоту", а також буде запроваджено заборону на операції з низкою портів і нафтопереробних заводів.

Планується розширити експортний контроль щодо підприємств оборонної промисловості та товарів для виробництва зброї. Також ЄС має намір запровадити нову категорію санкцій, спрямовану на технології та соціальні мережі.

Щоб прискорити процес узгодження, Єврокомісія, ймовірно, відмовиться від ініціатив, які раніше викликали суперечки, зокрема від повної заборони на морські перевезення.

Нове санкційне відомство

Паралельно з новим пакетом обмежень у Євросоюзі планують створити єдине санкційне управління, яке має розпочати роботу на початку наступного року. Відомство об'єднає функції, нині розподілені між фінансовими, торговельними та податковими службами блоку, і контролюватиме весь цикл: від розробки пропозицій до забезпечення виконання вже ухвалених заходів.

Посилення санкційного тиску покликане підтримати очолювані США дипломатичні зусилля для досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом. Останніми тижнями переговори майже не просунулися, оскільки диктатор РФ Володимир Путін не відмовляється від своїх максималістських вимог.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав Росію готуватися до "пекельних санкцій" з боку США. На його думку, приводом для їх запровадження може стати поразка республіканців на виборах до Конгресу. Медведєв припускає, що після цього демократи посилять тиск на президента Дональда Трампа і навіть можуть пригрозити йому імпічментом