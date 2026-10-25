Є трохи більше 1000 днів: міністр оборони Британії закликав пришвидшити підготовку до війни

Велика Британія та її партнери мають часовий проміжок трохи більше ніж 1000 днів, щоб зміцнити обороноздатність. За оцінками британського оборонного відомства, до 2030 року військовий потенціал та економічні ресурси потенційних противників можуть досягти рівня, який дозволить їм здійснити напад.

У зв’язку з цим ключовим завданням Лондона є досягнення повної готовності до відбиття агресії спільно із союзниками. Про це в авторській колонці на сайті The Telegraph написав міністр оборони Великої Британії Вес Стритінг.

Багаторівневі загрози безпеці

За його словами, сучасні виклики виходять далеко за межі класичного збройного протистояння чи прямого вторгнення. Глава відомства наголосив на гібридних ризиках, зокрема активізації терористичних угруповань, диверсіях і шкідливих операціях, мета яких – дестабілізувати внутрішню ситуацію, підірвати громадську безпеку та посіяти страх.

Стратегічні пріоритети та критика попередників

Головною метою на посаді міністра оборони названо забезпечення здатності збройних сил вести бойові дії та здобувати перемогу. Для цього планують розвивати співпрацю в межах НАТО та зі Сполученими Штатами, а також модернізувати вітчизняну оборонну промисловість.

Водночас різкої критики зазнала політика попередніх консервативних кабінетів міністрів. Було зазначено, що через їхні рішення чисельність армії скоротилася до найнижчого рівня з часів наполеонівських війн, а показників набору особового складу не було досягнуто. Натомість нинішній уряд уже розпочав масштабне й стале збільшення військових витрат – такого не спостерігалося з часів закінчення холодної війни.

Як розповідав OBOZ.UA, нещодавно стало відомо, що Британія, Франція, Німеччина та Польща відпрацюють сценарій розміщення військ в Україні після війни. Масштабні навчання мають відбутися в листопаді на території Польщі.