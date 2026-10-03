"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив Росію
Алієв виключив Росію з переліку наддержав
Президент Азербайджану Ільхам Алієв публічно принизив Росію, заявивши, що у світі є лише дві наддержави – США та Китай. Таким чином, російська держава, яка претендує на статус одного зі світових центрів сили, не потрапила до цього переліку.
Відповідну заяву Алієв зробив 2 жовтня під час виступу на VIII з’їзді партії "Єні Азербайджан". Він також заявив, що Азербайджан нещодавно встановив стратегічне партнерство як із Китаєм, так і зі США.
Алієв виключив Росію з переліку наддержав
Говорячи про міжнародні відносини Азербайджану, Алієв зазначив, що останнім часом його країна встановила стратегічне партнерство з Китаєм і США.
"Це – дві супердержави світу, третьої немає", – заявив президент Азербайджану.
Таким чином, говорячи про сучасні світові наддержави, Алієв назвав Вашингтон і Пекін, але не включив до цього переліку Москву.
За його словами, між США та Китаєм існує певна конкуренція, а узгодження правил між цими державами може стати важливим фактором для всього світу.
Що Алієв сказав про політику Азербайджану
Президент Азербайджану також заявив, що його країна має стратегічні партнерства з десятьма державами – членами Європейського Союзу.
Він наголосив, що Азербайджан, попри відносно невеликі населення та територію, має довіру інших держав.
"Усі сказане ми виконуємо. Ми ніколи не грали у подвійні ігри", – заявив Алієв.
Він додав, що його країна прагне проводити політику "з гідністю" та не керуватися емоціями.
Як повідомляв OBOZ.UA, Азербайджан підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. За словами президента країни Ільхама Алієва, народ, який хоче незалежності та збереження ідентичності, неможливо перемогти силою.
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