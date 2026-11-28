Японії бракує територій для випробування далекобійних ракет: який вихід знайшли

Із 2026 року Японія фактично має свої далекобійні ракети, зокрема дозвукову КР Type-25 з дальністю польоту до 1000 кілометрів та гіперзвукові HVGP з дальністю ураження до 500 кілометрів. Однак країна мала проблему – її обмежена суходільна територія не дозволяє мати власні полігони для практичних ракетних стрільб.

Аби усунути цю перешкоду, у Токіо пішли на незвичайну угоду з Індією – вона вперше дозволить японським військам проводити навчання з використанням бойових ракет на своїх полігонах. Про це пише портал Defense News.

Напередодні, у жовтні цього року, японські посадовці відвідали Індію, щоб оцінити, чи можуть її ракетні полігони використовуватися для проведення навчань із застосуванням протикорабельних ракет та невеликих ударних дронів.

Зона досяжності наявних та п... Джерело: IISS Розгорнути

А 19 листопада 2026 року міністри оборони та закордонних справ Індії та Японії провели зустріч у Токіо. Під час неї було підписано зокрема лист про наміри (LOI), який передбачає опцію, що японські військові зможуть проводити ракетні стрільби на індійській території.

Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі зазначив, що ця домовленість має важливе значення не лише для розширення масштабів підготовки японських збройних сил, а й як свідчення нового етапу у співпраці між Токіо та Нью-Делі.

Мобільна пускова установка п... Джерело: Channel @1zz_fetaz Розгорнути

Вибір Індії як партнера для проведення ракетних стрільб для Японії виглядає логічним з огляду не тільки на географію, але й на геополітику, зазначає український військовий портал Defence Express. Індія володіє достатньо обширною територією, щоб в принципі не зважати на будь-які обмеження по дальності пусків ракет у навчальних цілях.

Крім того, Індія та Японія мають спільного геополітичного противника – Китай.

"Тому фактори географії та геополітики диктують можливо навіть ще більш незвичайні формі оборонної співпраці, чим стрільби японських ракетних розрахунків на індійській території", – сказано в статті.

Як повідомляв OBOZ.UA, уряд Японії розглядає можливість зробити виняток із власної заборони на ввезення до країни ядерної зброї. Ця заборона закріплена у так званих "Трьох неядерних принципів" Японії і сформульована вона доволі жорстко. Прем’єр-міністерка країни Санае Такаїчі пропонує додати до зазначених принципів виняток, який дозволить американським військовим кораблям із ядерним озброєнням заходити до японських портів "у надзвичайних ситуаціях".