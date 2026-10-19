Блог | Ялта без українців: Путін кличе Трампа й Сі на історичний поділ світу, але є проблема

Путін запропонував Трампу і Сі Цзіньпіну зустрітися наступного місяця й обговорити долю України.

Без Зеленського. Без українців. Без європейців.

Хоче нову Ялту. Новий переділ світу. Щоб троє великих дядьків сіли за стіл, розклали карту й вирішили, кому що належить.

Я ж казав, що він ідіот.

У цьому задумі є одна маленька проблема. На дворі 2026 рік, а не 1945-й.

І Україна – не шматок території на карті, який можна передавати з рук у руки під час дружнього обіду.

Але найбільший анекдот у тому, що Путін, який уже стільки років не може підкорити Україну військовим шляхом, тепер хоче отримати її за столом переговорів. Та ще й без самої України!

Уявляю цю картину: три геополітичні гіганти домовилися, потиснули руки, зробили історичне фото. А потім з’ясовується, що українці про ці домовленості нічого не знають і виконувати їх не збираються.

І знову якась прикра несподіванка для геополітичних стратегів.

Що з цього приводу думаєте?