Якщо США вийдуть з НАТО, Путін може застосувати ядерну зброю для захоплення країн Балтії – Forbes

Вихід США з НАТО або скорочення їхньої військової присутності в Європі може підвищити ризик російського нападу на Литву, Латвію та Естонію. Експерт із ядерного арсеналу Росії Спенсер Воррен вважає, що за такого сценарію диктатор Путін може вдатися до застосування ядерної зброї, якщо вирішить, що це допоможе захопити країни Балтії.

В інтерв’ю Forbes Воррен пояснив, що послаблення американської підтримки європейських союзників може прискорити плани Москви. Водночас, за його оцінкою, європейські країни здатні протистояти Росії у звичайній війні, але можливість ядерної ескалації залишається значно менш передбачуваною.

Ризик для Балтії

За словами Воррена, після України наступними потенційними цілями Росії можуть стати балтійські держави. Їхні збройні сили значно поступаються російським за чисельністю та можливостями, а без підтримки НАТО їм буде складніше стримувати можливий наступ.

Експерт також звернув увагу на оцінки Данської служби військової розвідки. У її звіті йдеться про зростання ризику обмеженого військового нападу Росії на одну або кілька країн НАТО, які межують із РФ.

Данські військові розвідники змоделювали кілька можливих сценаріїв розвитку російської військової загрози. За їхніми оцінками, приблизно через шість місяців Росія може бути готовою до локальної війни в країні, що межує з нею, через два роки – до регіональної війни проти кількох держав Балтійського регіону, а приблизно через п’ять років – до масштабної війни на європейському континенті.

Ядерний сценарій

Воррен вважає, що європейські країни могли б протистояти Росії навіть без участі американських військ, якщо війна залишатиметься звичайною, тобто без застосування ядерної зброї. На його думку, Росії буде складно перемогти об’єднані європейські сили в затяжному протистоянні.

Однак ситуація може змінитися, якщо російська армія опиниться на межі поразки. За словами експерта, Москва може розглянути застосування ядерної зброї, щоб не допустити розгрому своїх військ, особливо якщо європейські сили загрожуватимуть російській території.

Водночас Воррен припускає, що побоювання щодо реакції США або Франції можуть стримати Кремль від такого кроку. Проте він вважає цей сценарій менш імовірним, ніж подальшу ядерну ескалацію.

Відповідь Франції

На тлі російських ядерних погроз Франція також посилює увагу до власного ядерного потенціалу. Як зазначає Forbes, президент Еммануель Макрон підтримує модернізацію французького арсеналу та розширення можливостей ядерного стримування для захисту союзників.

За даними Федерації американських учених, французький ядерний арсенал налічує приблизно 290 боєголовок. Ще близько 80 списаних боєголовок очікують на демонтаж.

Франція також заявляла про поширення свого ядерного захисту на союзників у Європі. Зокрема, у квітні 2025 року французькі винищувачі, здатні нести ядерну зброю, перебували на півночі Швеції.

Кремлівський ватажок Путін раніше заявляв, що Росія має значні можливості для ядерного удару, і визнавав, що гарантувати незастосування цієї зброї неможливо. На думку Воррена, якщо майбутня війна між Росією та Європою залишиться звичайною, а російські війська загрузнуть у боях у Балтійському регіоні, європейські держави, ймовірно, зможуть здобути перемогу.

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