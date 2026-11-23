Блог | Як удари по російських кораблях у Лівії змінюють правила гри

Атака невідомих (українських?) дронів на російську базу в Лівії. Наслідки

Після двох влучних ударів по російських суднах на базі в Лівії, Україна продемонструвала можливість створювати військові проблеми Росії далеко за межами Чорного моря (поки Україна не підтвердила, що це наша операція). Тепер головне питання: чи можливе масштабування.

1. Якщо Бенгазі стане небезпечним для російських кораблів, Москва буде змушена або посилювати захист портів, або змінювати логістичні маршрути. Обидва варіанти збільшують витрати на російську присутність.

2. Режим Хафтара отримує російську військову підтримку, але водночас підтримує відносини з іншими зовнішніми гравцями. Регулярні атаки можуть поставити його перед вибором: поглиблювати військову співпрацю з Росією чи обмежувати російську присутність, щоб не перетворювати Бенгазі на постійну ціль.

3. Туреччина має значний вплив на захід Лівії, водночас підтримуючи робочі відносини з Росією. Зараз Анкара намагається перетворитися з покровителя одного лівійського табору (офіційного уряду в Триполі) на посередника, який має вплив на обидва табори. І протягом минулого року Туреччина вже робила спроби досягти угоди між сторонами конфлікту.

Анкара, безумовно, зацікавлена в обмеженні російської військової присутності, але навряд чи хоче неконтрольованої ескалації поблизу власних середземноморських інтересів. Тому реакція Туреччини стане одним із ключових індикаторів того, чи може така кампанія бути тривалою.

4. Росія намагається позиціонувати себе як постачальника безпеки для африканських режимів. Якщо вона не може захистити власні військові кораблі в порту держави-партнера, виникає питання про її здатність гарантувати безпеку союзникам. Це не означає автоматичного згортання російської присутності в Африці, але створює репутаційні втрати.

5. Які конкретно завдання виконує Росія в Лівії?

- військова логістика в Сахель. Через Лівію Росія постачає військовослужбовців, бронетехніку, боєприпаси та обладнання до Малі, Нігеру й Буркіна-Фасо.

- Збереження військової присутності в Середземномор'ї. Росія прагне отримати стійкий доступ до глибоководних портів, зокрема Тобрука. Це дозволило б підтримувати кораблі та військові перевезення поблизу південного флангу НАТО. Водночас повноцінна російська військово-морська база, аналогічна колишньому статусу Тартуса, там поки не підтверджена.

- Підтримка режиму Хафтара. Російські військові обслуговують системи ППО, радари, авіацію, навчають особовий склад.

- Політичний вплив на Африку. Військова присутність дозволяє Москві підтримувати дружні режими, укладати оборонні угоди та отримувати політичні й економічні переваги. Модель поєднує військові послуги, дипломатію та комерційні інтереси

- Російська присутність у Лівії дає потенційні можливості для розвідки, спостереження за діяльністю НАТО та впливу на регіональну безпеку.

6. Лівія фактично розділена на два військово-політичні центри: східний, де домінує Халіфа Хафтар за підтримки Росії, Єгипту та ОАЕ, і західний, де розташований міжнародно визнаний уряд у Триполі, головним військовим партнером якого є Туреччина.

Але це не зовсім поділ на дві держави. Обидва центри претендують на загальнонаціональний вплив, а контроль над нафтовими доходами, центральним банком і державними інститутами залишається предметом боротьби.

В 2026 році Туреччина почала активно входити в переговорний процес, позбавивши Росію статусу безальтернативного зовнішнього військового партнера Хафтара. Туреччина пропонує Хафтару те, чого Москва не може гарантувати самостійно: політичні канали до Триполі, військово-технологічну співпрацю та потенційну участь у загальнонаціональному врегулюванні. Саме тому, подальший розвиток ситуації залежатиме не лише від російської відповіді, а й від позиції Туреччини та обох лівійських адміністрацій.

7. Якщо цей удар був нанесений українськими дронами, ми маємо ситуацію, коли Україна починає грати в ігри значно складніші, ніж просто виконане специфічних військових завдань. Це, по суті, проксі для Туреччини з однієї сторони, а з іншої – це можливість грати в складніші геополітичні ігри. Головне питання, як ці "партії" будуть розігруватися і наскільки вони є багатоходовими.